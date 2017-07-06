06.07.2017 06:00

День поцелуев и ночь на Ивана Купала: события 6 июля

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.



// stb.ua

Праздник поцелуев придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций.



Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки (За самый долгий поцелуй, за самый красивый поцелуй, за страстный поцелуй, и др.). Итак, дерзайте, устанавливайте «поцелуйные рекорды»!



Ближе к ночи встречаем Ивана Купала – народный языческий праздник, отмечаемый в России, Белоруссии и Украине в дни летнего солнцестояния.



Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и болезни. Молодежь и дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные веселые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в купальскую, самую короткую ночь, нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть – ведьмы, оборотни, русалки, змеи, колдуны, домовые, водяные, лешие.



Короче, это наш славянский Хеллоуин.



А героем растительного мира в Иванов день был папоротник, с которым повсеместно связывали предания о кладах. Папоротник в эту ночь раскрывается сильным, огненно-красным (издали малиновым), слегка мерцающим цветом и дает возможность нашедшему его угадывать будущее. Только с цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились.



Также в этот день...



1687 – Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения. Яблочко аукнулось…



1785 – доллар стал национальной валютой США.



1885 – Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством. Он на всю жизнь сохранил благодарность своему спасителю, до конца своих дней проработав сторожем в Институте Пастера и ухаживая за могилой ученого. После вторжения гитлеровских войск во Францию в 1940 году Мейстер предпочел покончить с собой, чем позволить нацистским мародерам надругаться над могилой Пастера.



1901 – родилась Фрида Кало, мексиканская художница.



1904 – родилась Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1905 – впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера.



1925 – родился Билл Хейли (настоящее имя Уильям Джон Клифтон Хейли-младший), американский исполнитель, с которого пошел отсчет эры рок-н-ролла.



1935 – родился Далай-лама XIV, буддистский духовный лидер.



1937 – родилась Ада Роговцева, актриса театра и кино (фильмы «Вечный зов», «Овод»).



1943 – родился Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА «Самоцветы».



1946 – родился Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер.



1948 – родилась Натали Бай, французская киноактриса.



1951 – родился Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии Оскар.



1957 – на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 17-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни.



1975 – родился Кертис Джексон (50 cent), американский рэпер, актер, предприниматель, исполнительный продюсер.



1994 – на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».



Именины отмечают: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.