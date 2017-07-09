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09.07.2017  09:00   

День рыбака: события 9 июля

В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.


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В Украине День рыбака отмечался в эту «скользящую» дату с 1988 года, а в 1995-м его «подтвердил» указ президента, учреждающий праздник для поддержки инициативной деятельности работников рыбного хозяйства.

Рыбное хозяйство Украины — важный сектор экономики, современный индустриальный комплекс, который дает стране свыше 100 наименований ценных продуктов питания из океанической и пресноводной рыбы и других даров моря.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой.

Также в этот день...

В 1762 году произошло свержение Петра III в пользу его жены, Екатерины II.

1877 – в США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company».

1877 – первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал Спенсер Гор.

1887 – английский фабрикант бумаги Джон Дикенсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил первые бумажные салфетки. Сделал он это в самый подходящий момент – на торжественном обеде.

1894 – родился Петр Капица, советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года. Его фамилия стала нарицательной умного ученого человека.

1901 – родилась Барбара Картленд, писательница любовных романов, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самый преуспевающий английский автор.

1919 – 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал унизительный для Германии Версальский договор.

1933 – родилась Зинаида Кириенко, актриса театра и кино («Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана»).

1938 – Лия Ахеджакова, актриса театра и кино, народная артистка России («Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Небеса обетованные»).

1940 – родился Сева Новгородцев (настоящее имя Всеволод Борисович Ливинштейн), легенда русской службы Би-Би-Си и кормчий «Рок-посевов», не в последнюю очередь благодаря которым советские граждане узнали, что такое рок-н-ролл.

1944 – родился Глен Кук, современный американский писатель-фантаст, автор серий «Приключения Гаррета» (фэнтези-детектив), «Хроники Черного отряда» (сага, фэнтези), «Империя Ужаса» (фэнтези) и других.

1951 – родился Крис Купер, американский актер («Трасса 60», «Время убивать»).

1955 – основано Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность.

1956 – родился Том Хэнкс, американский киноактер и продюсер («Форрест Гамп», «Терминал», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны»).

1957 – открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

1964 – хит-парад Англии возглавила песня группы «The Animals» «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солнца»).

1964 – Кортни Лав, американская актриса и певица, вдова Курта Кобэйна.

1972 – в двух километрах от поселка Крестище Харьковской области выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях. Взрыв устроили, чтобы затушить пожар на буровой газовой скважине мощного газоконденсатного месторождения.

1997 – после боя с Эвандером Холифилдом, во время которого он откусил сопернику ухо, Майк Тайсон был отлучен от ринга и оштрафован на три миллиона долларов.

1997 – Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 – беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Именины отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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