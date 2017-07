10.07.2017 06:00

День, когда женская нагота победила налоги: события 10 июля

Cегодня англичане отмечают фестивалем события известной эротическо-социальной легенды.



Памятник леди Годиве в центре Ковентри

10 июля 1040 года леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник.



Как на самом деле прореагировал граф на выходку жены, поразился ее решительности или поставил благоверной фингал, а с горожан взял дополнительный оброк за графский стриптиз, мнения историков расходятся. О событиях, описываемых в легенде, официальные хроники умалчивают.



1547 – во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.



1796 – выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем трех треугольных чисел, и сделал знаменитую запись в своем дневнике: «Heureka! num= Δ + Δ + Δ».



1856 – родился Никола Тесла, сербо-американский изобретатель в области электро- и радиотехники.



1866 – родился Сергей Воронов, французский хирург русского происхождения, автор теории связи гормональной активности организма с процессом старения, прообраз профессора Преображенского из романа Булгакова «Собачье сердце».



1878 – в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали, бедняги).



1905 – родился Лев Кассиль, советский писатель («Кондуит и Швамбрания», «Вратарь республики», «Дорогие мои мальчишки»).



1918 – родился Джеймс Олдридж, английский писатель и общественный деятель австралийского происхождения («Дело чести», «Последний дюйм», «Сын земли чужой»).



1920 – родился Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии 1959 года.



1925 – начался «Обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом, который, подумать только, на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.



1964 – вышел в свет альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.



1931 – родился Альгимантас Масюлис, литовский актер театра и кино («Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Щит и меч», «Стрелы Робин Гуда»).



1947 – родился Илья Олейников (настоящая фамилия Клявер), актер, участник юмор-дуэта «Городок» (умер в 2012).



1953 – родилась Татьяна Веденеева, советская и российская телеведущая, актриса, журналистка.



1954 – родился Нил Фрэнсис Теннант, солист английского поп-дуэта «Pet Shop Boys».



1957 – родился Юрий Стоянов, актер, участник юмор-дуэта «Городок».



1965 – первое место в хит-параде журнала «Billboard» заняла песня «The Rolling Stones» «(I Can`t Get No) Satisfaction» и удерживала его четыре недели. Мик Джаггер сотоварищи был определенно удовлетворен, а песня так и осталась визитной карточкой группы. В 1999 году в авторитетном опросе, проведенном телеканалом VH1 среди деятелей музыкального бизнеса, эта песня была названа самым популярным рок-произведением XX века.



1972 – родился Тило Вольф, немецкий музыкант, живущий в Швейцарии, основатель и лидер группы Lacrimosa (с 1990) и группы SnakeSkin (с 2004).



1995 – Папа Римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.



2002 – Президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.



2012 – русская Википедия по решению сообщества была заблокирована на один день в знак протеста против Законопроекта № 89417-6, который предполагал введение цензуры в Рунете.



Именины отмечают: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий (Егор, Юрий), Иван (Иоанн), Мартин, Петр, Самсон.