День шоколада и народонаселения: события 11 июля

Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
Ни один другой праздник не может сравниться по своим масштабам употребления сладостей, как отмечаемый 11 июля Всемирный День шоколада. Всеми любимое лакомство заслуженно получило право на собственный праздник. А придумали его французы в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.
Изначально потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.
Приятно осознавать, что, помимо своих необыкновенных вкусовых качеств, шоколад содержит в себе целый комплекс полезных веществ, благотворно влияющих на наше здоровье и настроение.
Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения.
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11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. И поэтому с 1989 года по рекомендации ООН именно 11-го числа второго летнего месяца отмечается Всемирный день народонаселения.
Хотя темпы прироста мирового населения с 1990-х годов снизились, его численность по-прежнему растет. За год оно увеличивается на 81 миллион человек.
В 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов – 11 июля 2007 года – мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек, а к 2015-му общая численность мирового населения достигла 7,3 миллиарда человек. К 2030 году мировой экономике придется обеспечивать средствами к существованию примерно 8,4 млрд человек.
За исключением Европы, где к 2030 году прогнозируется снижение общей численности населения немногим менее чем на 1%, во всех остальных регионах в ближайшие 15 лет ожидается рост населения по меньшей мере на 10%. На долю Африки, которая на протяжении долгого времени является самым бедным и наименее развитым континентом, будет приходиться более 40% абсолютного прироста населения. В этом регионе к 2030 году будет проживать почти пятая часть населения планеты.
В 2015-2030 годах во всем мире родится 2,1 млрд детей, что на 2% превысит общее число детей, родившихся в предыдущий 15-летний период. Примерно половина из этих детей появится на свет в Азии.
Также в этот день...
В 1893 году японский предприниматель Кокити Микимото (1858–1954) достал из морских вод корзину с первыми экземплярами искусственного жемчуга. Пятью годами ранее он, по совету одного из профессоров Токийского университета, опустил ее в море, предварительно наполнив бамбуковыми садками с молодыми моллюсками, между створками раковин которых им были введены песчинки. Эта технология достаточно оперативно была внедрена в производство, и уже с начала XX века пусть и менее качественный, но зато более дешевый искусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный. Сегодня культивированный японский жемчуг сорта Akoya считается эталоном качества, поскольку имеет неподражаемый блеск.
1905 – создана международная ассоциация спортивных кеглей.
1915 – родился Юл Бриннер, американский актер театра и кино.
1934 – родился Джорджо Армани, итальянский модельер.
1959 – родился Ричи Самбора, американский гитарист-виртуоз и автор песен, гитарист американской рок-группы Bon Jovi.
1969 – родился Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, представитель школы Генона-Эволы-Вирта-Дугина-Джемаля, автор концепции «МезоЕвразия» («Мезогея»).
1971 – в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».
1974 – найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».
2001 – ведущая компания по производству моментальной фотографии – американский концерн «Полароид» объявил о своем банкротстве. Дело в том, что руководство компании, основанной в 1937 году, не смогло вовремя отреагировать на появление на мировом рынке цифровых фотоаппаратов, которые позволяют получать моментальные снимки гораздо более высокого качества. В 2001 году долг концерна составлял $1 млрд.
2003 – отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.
2006 – компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.
Именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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