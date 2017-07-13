13.07.2017 06:00

12 апостолов – яичный день: события 13 июля

Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.



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Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.



Также в этот день...



В 1837 году королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце, который стал основной резиденцией королей Великобритании.



1871 – в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.



1897 – Гульельмо Маркони получил патент на радио.



1894 – родился Исаак Бабель, писатель.



1908 – в Лондоне торжественно открылись Четвертые Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.



1923 – родился Михаил Пуговкин, киноактер. То самый, у которого «космические корабли бороздят просторы нашей Вселенной».



1923 – на холмах над Лос-Анджелесом появилась надпись HOLLYWOOD. Изначально она была длиннее – Hollywoodland – и означала рекламу нового жилищного района.



1928 – родился Валентин Пикуль, автор популярных исторических романов.



1930 – в Монтевидео (Уругвай) состоялось открытие первого чемпионата мира по футболу.



1938 – в Бостоне открылся первый телетеатр. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Само представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.



1942 – родился Индиана Джонс, т.е. голливудский актер Харрисон Форд.



1944 – родился Эрне Рубик, венгерский изобретатель.



1957 – родился Ринат Дасаев, советский футболист, вратарь, один из лучших голкиперов мира 1980-х годов.



1957 – родился Кэмерон Кроу, американский кинорежиссер («Джерри Магуайер», «Ванильное небо», «Элизабеттаун»).



1967 – родился Бенни Бенасси, итальянский диджей.



1973 – вышел первый альбом группы Queen.



1985 – в Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты «Live Aid» в помощь голодающим в Африке. Организатором мероприятия был лидер группы «Boomtown Rats» Боб Гелдоф, который сумел привлечь для участия таких звезд, как Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Боб Дилан. По телевидению представление смотрели более полутора миллиардов зрителей в 160 странах. СССР оказался едва ли не единственной страной, отказавшейся от показа концерта.



Именины отмечают: Андрей, Варфоломей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.