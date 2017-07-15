15.07.2017 09:00

День украинских миротворцев и праздник Берегини: события 15 июля

Праздник украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.



// telegraf.com.ua

Украинские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии о время войны в Югославии.



В 1992 Генеральный секретарь ООН обратился к руководству Украины с просьбой о введении воинского контингента в состав сил ООН в зонах конфликта.



3 июля 1992 года Верховная Рада Украины приняла Постановление № 2538-XII «Об участии батальона Вооруженных Сил Украины в Миротворческих Силах Организации Объединенных Наций в зонах конфликтов на территории бывшей Югославии».



Уже на следующий день министром обороны Украины был подписан приказ о формировании в пгт Гвардейское Днепропетровской области миротворческого подразделения – 240-го отдельного специального батальона. Формирование проводилось на базе 93-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й гвардейской танковой армии (позже – 93-й механизированной дивизии 6 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины).



15 июля 1992 года два самолета с передовой группой 240-го батальона на борту осуществили вылет из днепропетровского аэродрома в направлении Боснии. Передовая группа насчитывала 42 военнослужащих.



За более чем 20 лет, в разные времена, около 37 тысяч украинских миротворцев приняли участие в миротворческих операциях в следующих регионах и миссиях мира: Косово, Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Ангола, Македония, миссия ОБСЕ в Косово, Гватемале (МИНУГУА), Таджикистане, Афганистане, полуострове Превлака, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, миссия ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ирак, Ливан, Эфиопия и Эритрея, миссия ООН в Грузии, Судан, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго и др.



В число украинских миротворцев входят представители МВД, медики и другие специалисты.



Кстати, для украинских миротворцев 15 июля стало вторым профессиональным праздником. Первым днем их чествования — наряду с миротворцами всего мира — считается Международный день миротворцев, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году. Он отмечается 29 мая — в день, когда в 1948 году была организована первая миссия Совета безопасности ООН по поддержанию мира.



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Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.



Берегиню нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.



Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.



Берегиня помогала крестьянам практически в любом начинании: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой в этот день не следовало.



С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.



На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет».



Также в этот день...



В 1240 году Александр Невский со сравнительно небольшой дружиной новгородцев и ладожан ночью напал на шведов, когда они в устье Ижоры, на Неве, остановились лагерем для отдыха, и нанес им полное поражение, за что и стал Невским.



1606 – появился на свет Рембрандт (а точнее, Рембрандт Харменс ван Рейн), знаменитый голландский художник, один из наиболее известных и почитаемых художников Голландии XVII века.



1905 – родился Александр Леопольдович Хвыля, украинский и российский актер («Кармелюк», «Пятнадцатилетний капитан», «Александр Пархоменко», «Бриллиантовая рука», «Морозко»), главный Дед Мороз страны.



1916 – американский инженер Уильям Боинг основал компанию «Пасифик аэро продактс», сменившую через несколько месяцев название на «Боинг эрплейн».



1923 – СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот».



1924 – родился Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета.



1945 – родился Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер («Кино», «Технология», Влад Сташевский, Дима Билан).



1952 – родился Терри О`Куин, американский актер, известный по роли Джона Локка в телесериале «Остаться в живых», а также по роли Питера Уоттса в сериале «Тысячелетие».



1959 – на экраны США вышел фильм «Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях. В советском прокате шёл под названием «В джазе только девушки».



1961 – родился Форест Уитакер, американский актер («Взвод», «Последний король Шотландии», «Телефонная будка»). Он стал четвертым афроамериканцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.



1968 – в Харькове началось строительство метро. На улице Славянской, неподалеку от Южного вокзала, в торжественной обстановке был заложен был заложен первый ствол...



1969 – родился Александр Васильев, солист группы «Сплин».



1976 – родилась Дайан Крюгер (настоящее имя – Дайан Хайдкрюгер), американская актриса немецкого происхождения («Троя», «Бесславные ублюдки», «Сокровище нации»).



1982 – в Англии вышел фильм «Pink Floyd»: «The Wall» (Стена).



1983 – Nintendo выпустила игровую приставку, известную у нас как Dendy.



1988 – на экраны США вышел фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.



1997 – в Майами-Бич застрелен Джанни Версаче, итальянский модельер. Его смерть окутана тайной до сих пор, хотя убийцу нашли сразу же. Им был Эндрю Кунанан, жиголо, зарабатывавший связями с богатыми мужчинами. Но мотив преступления так и остался неизвестным для публики.



1998 – состоялся первый прямой эфир Нового канала, считается днем рождения канала.



2002 – в иорданском красноморском порту Акаба на юге Иордании обнаружена самая древняя христианская церковь в мире. Открытие сделала совместная американо-канадско-европейская экспедиция. Она вела раскопки в поисках стены древней Акабы – византийского города, историческое название которого Иле. В ходе раскопок за стеной древнего города была обнаружена церковь площадью около 416 кв. м, высотой от 3 до 5 м. Исследование показало, что это самая древняя христианская церковь на земле. Специалисты считают, что она была построена в 300 году нашей эры.



Именины отмечают: Арсений, Фотий, Ювеналий.