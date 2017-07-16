16.07.2017 09:00

Праздник металлургов и бухгалтеров: события 16 июля

В это воскресенье в Украине отмечаются три «местных» праздника.



// 24tv.ua

В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.



Профессиональный праздник людей, так или иначе связанных с металлургией – День металлурга, в бывшем Советском Союзе был учрежден 28 сентября 1957 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Его празднование было установлено на третье воскресенье июля.



Таким образом отдавалась некая дань знаменитой советской металлургической промышленности не только в послевоенном восстановлении Советской экономики, но и в её одном из ключевых участий в обеспечении победы СССР во Второй Мировой Войне.



В дальнейшем, учитывая важность сохранения и закрепления авторитета сталеваров, День металлургов неоднократно подтверждался соответствующими указами Верховного Совета в 1980 году 1 октября и в 1988 году 1 ноября.



После распада СССР профессиональный праздник металлургов был сохранён не только в Украине, но и в России, Белоруссии и Казахстане – странах, где металлургическая промышленность имела существенное значение для экономики государства.



В независимой Украине День металлурга получил статус официального государственного профессионального праздника 3 июня 1993 года, когда первый президент Украины Леонид Кравчук «в поддержку инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины» подписал Указ N 187/93 «О дне работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины». Дата празднования осталась прежней.



А 27 июня 2006 года президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ N584/2006, который предписывал название «День металлурга» заменить на «День работников металлургической и горнодобывающей промышленности».



Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.



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Дата Дня бухгалтера выбрана не случайно – в этот день в 1999 году был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»



До 2004 года праздник отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально, что позволило поднять престиж профессии, заставило представителей государственной власти по-новому взглянуть на специалистов, осознать, что бухгалтерской учет – это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.



Пожелаем нашим счетоводам крепкого здоровья (чтоб хватило сил насчитывать з/п), отличного настроения (чтоб с душой отдавали нам з/п) и 100%-ного зрения (чтоб, не дай Бог, ничего не перепутали в з/п).



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А еще 16 июля – День дыни, один из веселых украинских праздников.



Традиция отмечать эту дату пришла в Украину из Туркменистана, где с 1994 года 13 августа отмечается День этого сочного ароматного летнего овоща.



Переняв идею праздника, украинцы дополнили его своими особенностями и стали отмечать в середине июля.



Например, в Одессе на Соборной площади в этот день проводится «Дынная ярмарка», собирающая жителей и гостей города со всех уголков. Участники могут не только полакомиться дынями, но и приобрести сувениры из дыни и в виде дыни.



Также в этот день...



В 1054 году произошел раскол Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились: римско-католическая церковь на Западе и православная, с центром в Константинополе, – на Востоке.



1748 – Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.



1819 – началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.



1841 – родился Владимир Крылов, русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор патологической анатомии Харьковского университета.



1928 – родился Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.



1945 – в Аламогордо, штат Нью-Мексико, американцами проведено испытание первой атомной бомбы.



1951 – опубликована повесть Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».



1953 – родился Павел Глоба, русский астролог.



1965 – торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом.



1966 – Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу «Cream». Именно этот блюз-роковый коллектив ввел длинные гитарные и барабанные соло в усложненной музыкальной фактуре композиций, пришедших на смену незатейливым песенкам. Музыкальное направление, сформированное «Cream», стало доминирующим в последующие десять лет.



1968 – родился Леонид Агутин, эстрадный певец.



1972 – Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).



1990 – открыт последний спутник Сатурна – Пан.



1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Украины.



2002 – в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвященный истории международного шпионажа.



2010 – в Одессе открыли Первый Одесский международный кинофестиваль.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.