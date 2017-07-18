18.07.2017 06:00

День Нельсона Манделы: события 18 июля

Новая дата в календаре международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свободы.



// Facebook

Международный день Нельсона Манделы учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009 года и отмечается ежегодно 18 июля.



Также ООН присоединяется к призыву Фонда Нельсона Манделы, обращенный к каждому человеку в мире, - в рамках празднования этого Дня потратить 67 минут (по одной минуте за каждый год общественной деятельности Манделы), чтобы помочь другому человеку, сделать в этот день что-то доброе и важное: помочь нуждающимся и обездоленным, позаниматься с ребенком, поухаживать за окружающей средой или оказать волонтерскую и благотворительную помощь.



Нельсон Ролихлахла Мандела (18 июля 1918 — 5 декабря 2013) — первый чернокожий президент Южноафриканской Республики. В период существования апартеида был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.



Спустя год, весной 1994 года, состоялись первые в Южной Африке всеобщие выборы с предоставлением полных избирательных прав всем жителям многонациональной страны. По их результатам Нельсон Мандела стал президентом ЮАР — и первым чернокожим человеком, занявшим этот пост.



Также в этот день...



В 64 году в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.



1811 – родился Уильям Теккерей, английский писатель («Ярмарка тщеславия», «Ньюкомы», «Книга снобов»).



1821 – родилась Полина Виардо-Гарсиа, французская певица (меццо-сопрано), автор романсов, комических опер, любовь И.Тургенева.



1870 – принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского



1872 – в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.



1921 – во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).



1933 – родился Евгений Евтушенко, русский советский поэт, сценарист, фотограф, киноартист, кинорежиссер, телевизионный ведущий и преподаватель русской литературы в одном из американских университетов.



1938 – родился Пол Верховен, нидерландский и американский кинорежиссер («Вспомнить все», «Робокоп», «Звездный десант»).



1954 – первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США.



1967 – родился Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссер, продюсер.



1985 – российским программистом Алексеем Пажитновым создана любимая игра всех офисных сотрудников и не только – тетрис. Пажитнов работал в Вычислительном Центре при Академии Наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. За 30 лет существования все виды «Тетриса» (включая официальную статистику, электронные устройства и нелегальные продажи) разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре. «Тетрису» присудили несколько наград Американской Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.



1986 – на экраны США вышел фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли.



1991 – вышел первый номер компьютерного еженедельника «ComputerWorld – USSR», который известен под названием «Computer Weekly».



1995 – у стен Софийского собора в Киеве похоронили украинского Патриарха Владимира. Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства УПЦ МП и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины.



2000 – в Лондоне открыт памятник Джону Леннону.



2011 – запуск космической обсерватории «Радиоастрон».



В Харькове...



«Курьер» от 18 (5) июля 1901 года писал: «Голь на выдумки хитра и приспособляется по сезону. Так, теперь в Харькове около казенных винных лавок встречаются группы приезжих на базар крестьян, распивающих монопольку из выдолбленных огурцов и закусывающих также огурцами...»



Именины отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан.