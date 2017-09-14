14.09.2017 06:00

День мобилизационного работника Украины: события 14 сентября

Сегодня в Украине чествуют тех, в чьи задачи входит «комплектация» армии.



День мобилизационного работника Украины: события 14 сентября



Учреждение профессионального праздника связано с датой 12 сентября 1992 года, когда было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а 14 сентября 1993 года оно было переформировано в Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ).



Учитывая весомость мобилизационных органов всех уровней, важность мобилизационной, организационно-штатной, учетно-призывной работы и комплектования войск личным составом, а также планирования материально-технического обеспечения мобилизационных мероприятий, министр обороны Украины 22 августа 2000 года издал приказ «Об учреждении Дня мобилизационного работника».



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На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днём нового церковного года - Началом индикта (индикт – начало византийского финансового года, начало нового периода сбора налогов).



Также в этот день...



В 1759 году поступила в продажу первая английская настольная игра «Путешествие через Европу, или игра в Географию».



1766 – родился Арман Эмманюэль дю Плесси Ришелье (1766), французский герцог, градоначальник Одессы.



1853 – Турция объявила войну России. Началась Крымская война.



1902 – родился Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка».



1929 – футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч (со сборной рабочих Нижней Австрии).



1939 – в США в воздух поднимается первый вертолет Игоря Сикорского – VS-300. Управляет им сам конструктор, который всегда первый испытательный полет проводит лично. Вертолеты – первая любовь изобретателя: с них он начинал свою деятельность, когда в 1909-1910 годах еще в России сконструировал два экспериментальных образца, так и не поднявшихся в воздух.



1947 – родился Сэм Нил, новозеландский актер («Парк Юрского периода», «Тюдоры», «Великий Мерлин»).



1952 – родился Николай Гнатюк, украинский эстрадный певец («Малиновый звон», «Танец на барабане»).



1959 – родился Мортен Харкет, фронтмен норвежской группы «A-Ha».



1959 – вторая советская космическая ракета «Луна-2» достигает Луны с вымпелом с гербом СССР. Это – первая посадка на поверхность Луны космического аппарата.



1983 – родилась Эми Уайнхаус (ум. 23.07.2011), английская соул-поп певица.



1998 – украинская группа «Океан Эльзы» выпускает свой дебютный альбом «Там, де нас нема».



1999 – организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем разведенным женщинам и тем, кто делал аборты.



2003 – Швеция, по результатам референдума, отказалась от перехода на общеевропейскую денежную единицу Евро.



2007 – с космодрома Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущена японская АМС Kaguya, предназначенная для исследования Луны.



Именины отмечают: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.