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14.09.2017  06:00   

День мобилизационного работника Украины: события 14 сентября

Сегодня в Украине чествуют тех, в чьи задачи входит «комплектация» армии.


День мобилизационного работника Украины: события 14 сентября

Учреждение профессионального праздника связано с датой 12 сентября 1992 года, когда было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а 14 сентября 1993 года оно было переформировано в Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ).

Учитывая весомость мобилизационных органов всех уровней, важность мобилизационной, организационно-штатной, учетно-призывной работы и комплектования войск личным составом, а также планирования материально-технического обеспечения мобилизационных мероприятий, министр обороны Украины 22 августа 2000 года издал приказ «Об учреждении Дня мобилизационного работника».

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На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днём нового церковного года - Началом индикта (индикт – начало византийского финансового года, начало нового периода сбора налогов).

Также в этот день...

В 1759 году поступила в продажу первая английская настольная игра «Путешествие через Европу, или игра в Географию».

1766 – родился Арман Эмманюэль дю Плесси Ришелье (1766), французский герцог, градоначальник Одессы.

1853 – Турция объявила войну России. Началась Крымская война.

1902 – родился Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка».

1929 – футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч (со сборной рабочих Нижней Австрии).

1939 – в США в воздух поднимается первый вертолет Игоря Сикорского – VS-300. Управляет им сам конструктор, который всегда первый испытательный полет проводит лично. Вертолеты – первая любовь изобретателя: с них он начинал свою деятельность, когда в 1909-1910 годах еще в России сконструировал два экспериментальных образца, так и не поднявшихся в воздух.

1947 – родился Сэм Нил, новозеландский актер («Парк Юрского периода», «Тюдоры», «Великий Мерлин»).

1952 – родился Николай Гнатюк, украинский эстрадный певец («Малиновый звон», «Танец на барабане»).

1959 – родился Мортен Харкет, фронтмен норвежской группы «A-Ha».

1959 – вторая советская космическая ракета «Луна-2» достигает Луны с вымпелом с гербом СССР. Это – первая посадка на поверхность Луны космического аппарата.

1983 – родилась Эми Уайнхаус (ум. 23.07.2011), английская соул-поп певица.

1998 – украинская группа «Океан Эльзы» выпускает свой дебютный альбом «Там, де нас нема».

1999 – организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем разведенным женщинам и тем, кто делал аборты.

2003 – Швеция, по результатам референдума, отказалась от перехода на общеевропейскую денежную единицу Евро.

2007 – с космодрома Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущена японская АМС Kaguya, предназначенная для исследования Луны.

Именины отмечают: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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