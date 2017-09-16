16.09.2017 09:00

День изобретателя и фармацевта: события 16 сентября

Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.



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История Дня изобретателя и рационализатора начинается в 1957 году в Советским Союзе, когда Украина называлась Украинской Советской Социалистической Республикой и входила в его состав. Тогда, по предложению Академии наук, в СССР был введён праздник «День изобретателя и рационализатора», который отмечался ежегодно 25 июня.



После перестройки и распада Советского Союза некоторые постсоветские республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили. Подобные изменения произошли и в Украине.



16 августа 1994 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 443/94 «О дне изобретателя и рационализатора», который предписывал отмечать его каждый год в 3-ю субботу сентября. В президентском указе Леонида Кучмы, в частности, говорилось, что этот праздник вводится «в поддержку инициативы изобретателей и рационализаторов Украины».



Изобретательскую и рационализаторскую деятельность на Украине регулирует Украинский институт промышленной собственности – Укрпатент (UkrPat). До настоящего времени Укрпатентом было зарегистрировано около миллиона патентов на изобретения, а также около десяти тысяч патентов на полезные модели.



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Также в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты.



День фармацевтического работника получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 1128/99 «О дне фармацевтического работника Украины», который предписывал отмечать эту дату ежегодно в третью субботу сентября месяца.



В указе главы государства Леонида Кучмы в частности говорилось, что новый профессиональный праздник в стране «вводится в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины и учитывая значительный вклад работников фармацевтической отрасли в охрану здоровья населения».



В Украине работают около 9500 аптек, 5500 аптечных пунктов, примерно 900 аптечных складов и почти 7000 лечебно-профилактических заведений, что составляет в общей сложности, более 5000 фармацевтических организаций, общее число работников которых составляет около трети миллиона человек.



В настоящее время фармацевтические предприятия Украины производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твердые, жидкие, порошкообразные). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики. Украинские лекарства экспортируются в 25 стран мира.



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16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В память о подписании Протокола с 1995 года в этот день отмечается Международный день охраны озонового слоя.



Озоновый слой является уязвимым слоем газа, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. Это химическое соединение наблюдается на высоте 100 километров. Если озоновый слой истощится, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепота и другие заболевания.



Государствам предложено посвятить этот День пропаганде деятельности в соответствии с задачами Протокола и поправок к нему.



Тема Дня 2017 года: «Забота о жизни на Земле».



В 2017 году отмечается 30-я годовщина Монреальского протокола. По этому случаю Секретариат по озоновому слою запускает информационную кампанию с хэштегом #OzoneHeroes. Она призвана отметить основные достижения Монреальского протокола в области защиты озонового слоя и климата, повысить уровень осведомленности о достигнутом прогрессе и значимости Протокола и обеспечить дальнейшую поддержку Протоколу и его новому мандату, отраженному в Кигальской поправке 2016 года и предполагающему поэтапное сокращение потребления и производства хлорфторуглеродов.

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16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.



Чтобы определить точный день, в который родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал – сеньор Бартоломео Делла Скала. Это реальный человек, который правил в городе 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. Кормилица в разговоре с Леди Капулетти упоминает о рождении своей подопечной в день праздника урожая. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.



Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта» главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.



Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.



Также в этот день...



В 1492 году во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.



1658 – гетман Иван Выговский подписывает в г. Гадяче секретный договор с правительством Польши, по которому треть Украины получает статус великого княжества Российского и входит в Польскую республику на таких же правах, как и Литва.



1745 – родился Михаил Илларионович Кутузов (в оригинале – Голенищев-Кутузов), великий русский полководец, первый полный Георгиевский кавалер.



1857 – Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как «Jingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник Америки.



1908 – Уильямом Крепо Дюраном учреждается компания «General Motors». Машину из «Назад в будущее» помните? Их работа.



1925 – родился Би Би (Блюз Бой) Кинг (настоящее имя Итта Бена), американский блюзовый гитарист и вокалист.



1927 – родился Питер Фальк (умер 23 июня 2011-го), американский киноактер, звезда сериала «Коломбо». Один глаз у него стеклянный, настоящий был удален хирургическим путем, когда Фальку было три года: раковое заболевание. Однажды, когда Питер играл в бейсбол, судья удалил его из игры. Фальк посчитал это несправедливым, подошел к судье, вытащил глаз из глазницы и протянул ему со словами: «Полагаю, вам это не помешает!»



1936 – родился Михаил Кокшенов, российский режиссер и актер («Спортлото-82», «Вечный зов», «Гараж», «Самая обаятельная и привлекательная»).



1938 – Томми Дорси и его оркестр записывают классику свинга – «Буги–Вуги».



1955 – состоялся первый в мире запуск боевой баллистической ракеты с подводной лодки. Морская баллистическая ракета Р-11ФМ была создана по проекту ОКБ-1 (НИИ-88), возглавляемого Королевым, на базе оперативно-тактической ракеты Р-11. На первой ракете боеголовка с атомным зарядом не отделяется от ракеты в полете, и запуск ее может производиться только в надводном положении лодки.



1956 (по другим данным – 1952) – родился Микки Рурк, американский киноактер и когда-то секс-символ («Девять с половиной недель», «Год Дракона», «Дикая орхидея»).



1956 – родился Дэвид Копперфильд (Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.



1963 – песня «She Loves You» записывается «Битлз» на лейбле Swan. Первая запись, записанная битлами.



1963 – родился Ричард Маркс, американский гитарист, певец и композитор.



1970 – в опросе музыкального журнала «New Musical Express» титул лучшей группы года достался «Led Zeppelin». Они же победят и в опросе читателей газеты «Melody Maker». До этого дня семь лет подряд лучшим коллективом Великобритании неизменно называли «The Beatles».



1979 – в восточном крыле шахты «Юнком» (г. Юнокоммунаровск), на объекте «Кливаж» осуществлен подземный ядерный взрыв.



1998 – выход мьюзикла «Нотр-Дам де Пари».



2000 – День Памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе; на спортивном самолете разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич.



Именины отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.