19.09.2017 06:00

День рождения смайлика: события 19 сентября

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.



Вернее, предложение профессора предусматривало использование двоеточия, дефиса и закрывающей скобки для того чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компьютере.

История сохранила письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета.

Вот оно: «19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(»

За более 30 лет своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

***

Православные отмечают Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В народе праздник получил название Михайлова дня или Михайлова чуда.

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Поэтому по-церковному его именуют «архистратиг», то есть, старший воин, вождь. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах Михаил изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола.

***

А еще 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Он отмечается в более 40 странах. Это очень веселый праздник, когда люди подражают разговору пиратов, а некоторые любители при этом даже наряжаются в пиратские костюмы.

Также в этот день...

В 1478 году, по одной из наиболее достоверных версий, Леонардо да Винчи дописал величайшую картину мира Джоконду (она же Мона Лиза).

1841 – построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1843 – умер Гаспар-Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. Дал окончательную формулировку теории относительного движения, введя понятия о так называемых «силе Кориолиса» и «ускорении Кориолиса».

1888 – в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавщего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнованиях они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

1891 – в Монреаль прибыли первые украинские поселенцы.

1893 – Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1911 – родился Уильям Джералд Голдинг, английский писатель, лауреат Нобелевской премии 1983 года («Повелитель мух», «Шпиль», «Зримая тьма»).

1919 – в Карибском море обнаружено абсолютно неповрежденное испанское судно «Вальбарена» с полным набором спасательных шлюпок (все 488 пассажиров и членов экипажа мистическим образом пропали).

1928 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки-Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

1935 – умер Константин Циолковский, основоположник современной космонавтики.

1948 – родился Джереми Айронс, английский актер, один из тех счастливчиков, которые одинаково органичны и в интеллектуальном кино («Лолита»), и в боевиках («Крепкий орешек–3»).

1949 – родилась Твигги (настоящее имя – Лесли Хорнби, от англ. Twiggy – «тростинка»), знаменитая английская манекенщица 60-х годов, рекламировавшая мини-юбки, которая ввела в моду актуальную по сей день худобу, граничащую с дистрофией.

1991 – немецкий турист Гельмут Симон обнаружил в тающем леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека, жившего на Земле примерно 5300 лет назад в эпоху неолита. Находку назвали Эцти по названию Эцтальских гор, в которых его обнаружили.

2000 – в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них был показан астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 километров ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

2003 – вступили в силу изменения к Закону Украины «О связи», которыми была отменена плата за входящие звонки операторам мобильной связи.

Именины отмечают: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.