20.09.2017 06:00

День охотников за головами и ночь летучих мышей

Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.



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20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств из Белоруссии, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана и Украины учредили и впервые отметили День рекрутера.Проведение Дней рекрутера было поддержано четырнадцатью общественными организациями стран СНГ.

К настоящему времени День рекрутера уже превратился в социально-значимое событие, в ходе которого профессионалы кадровой индустрии делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда.

Неотъемлемой частью этого праздника является проведение семинаров, консультаций по трудоустройству, круглых столов, лекций и пресс-конференций.

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В ночь с 20 на 21 сентября в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей. Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами.

Существует Международное соглашение об охране рукокрылых, подписанное рядом стран. Сам праздник летучих мышей зародился в Европе. В эти дни во многих европейских странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране этих животных, а в праздничную ночь организуются экскурсии, во время которых можно увидеть скрытных зверьков. В лесах развешиваются специальные домики-дуплянки.

Также в этот день...

В 1246 году в Орде за отказ поклоняться идолам убит черниговский князь и украинский святой Михаил Всеволодович.

1378 – были одновременно избраны два Папы – Урбан VI и Клемент VII, – в католической церкви началась Великая Смута (Схизма), длившаяся почти 40 лет.

1778 – родился Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель немецкого происхождения, участник первого русского кругосветного плавания (1803–1806 гг.), руководитель 1-й антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный», во время которой был открыт Белый континент (1820).

1934 – родилась Софи Лорен (настоящее имя София Виллане Шиколоне), итальянская киноактриса и гиперсекс-символ своего времени.

1946 – состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

1948 – родился Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер. Автор популярного цикла книг в жанре фэнтези «Песнь Льда и Огня».

1954 – первая программа на языке Фортран исполняется ЭВМ.

1963 – родился Андрей Державин, русский певец и композитор («Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба»). Богема страшно зауважала Державина, когда он в считанные месяцы сменил имидж сладенького попсового мальчика (побрился налысо, в частности) и стал клавишником группы «Машина времени».

1999 – в Бельгии, в городе Антверпене начала работу «школа проституток». На курсы могут быть зачислены не только «начинающие», но и те, кто хотят повысить уровень своего профессионального мастерства. Вот как! Все профессии нужны, все профессии важны.

2000 – власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH («ЧИХ»), названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

2002 – В результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погиб Сергей Бодров и съёмочная группа фильма «Связной».

Именины отмечают: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.