21.09.2017 06:00

За мир во всем мире

В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.



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Для некоторых мир – повседневная реальность. На улицах спокойно, дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар – не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах страха. Для них-то в основном и существует этот день.

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Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен Церковью в IV веке и является первым двунадесятым праздником церковного года.

О рождении Богородицы известно крайне мало. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомстве «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку.

Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.

Также в этот день...

1781 – утвержден герб города Харькова. «По сообщению неизданного «Топографического описания Харьковского наместничества 1785 г.», герб Харькова представлял из себя положенные в зеленом поле крестообразно рог изобилия с находящимися в нем плодами и цветами и кадуцею или Меркуриев жезл; он указывал на естественные богатства окружающих город селений и на торговлю, производившеюся на местных ярмарках…»

1811 – закладывается Императорский Никитский ботанический сад в Крыму.

1866 – родился Герберт Джордж Уэллс, английский писатель, который придумал научную фантастику.

1911 – родился Марк Бернес, актер и певец («Два бойца», «Большая жизнь», «Великий перелом»).

1916 – родился Зиновий Гердт, выдающийся советский киноактер, народный артист СССР («Золотой теленок», «Биндюжник и король», «Воры в законе»).

1937 – вышла повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно».

1947 – родился Стивен Эдвин Кинг, американский писатель. Традиционно его связывают с жанром хоррор, но величайшая его вещь – сериал «Темная Башня», который он писал 30 лет – является гремучим коктейлем из фэнтези, научной фантастики, драмы, хоррора и вестерна. Один из самых читаемых и богатых писателей в мире.

1949 – Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики.

1950 – родился Билл Мюррей, американский актер («День сурка», «Охотники за привидениями», «Тутси»).

1965 – родился Фредерик Бегбедер, французский писатель («99 франков», «Любовь живёт три года»).

1971 – родился Ростислав Хаит, актер театра и кино, сценарист, продюсер («День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины»).

2004 – был основан Викицитатник на русском языке.

Именины отмечают: Георгий, Иван, Ипполит, Макар, Мария, Матвей.