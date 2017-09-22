22.09.2017 06:00

День партизанской славы: события 22 сентября

Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.



// Википедия

День партизанской славы установлен Указом Президента № 1020/2001 от 30 октября 2001 года и отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубокому тылу врага, не жалея крови и самой жизни.

Согласно архивным документам, в 1941-1944 гг. на территории Украины и Беларуси насчитывалось до 1 млн. человек - участников партизанского движения. Как правило, молодежь. Действовало 6200 партизанских отрядов и подпольных групп. Они наносили ощутимые потери гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединений Советской Армии.

Харьковский облсовет располагает данными, что за 23 месяца борьбы партизанами и подпольщиками Харьковщины было уничтожено более 23000 вражеских солдат и офицеров, 21 железнодорожный эшелон и 260 автомашин с войсками и техникой, подорвано 42 железнодорожных и шоссейных моста.

Торжеств на государственном уровне День партизанской славы не предусматривает, вместе с тем он отмечается на местном уровне. Так, традиционно по случаю Дня партизанской славы в Киеве, Луганске, Одессе, Харькове и других городах проходят торжественные церемонии возложения цветов к Мемориалам Славы, возлагаются венки к могилам и монументам знаменитых командиров - Ковпака, Попудренко, Кошевого, Строкача, Коротченко и др. Для ветеранов в этот день организовывают встречи, сопровождающиеся культурной программой, песнями военных лет и зачастую 100 граммами и партизанским кулешом.

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Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Впервые акция прошла в 2000 году в более чем в 800 городах 24 европейских государств. Администрации этих городов призвали жителей "вновь открыть для себя родной город", передвигаясь по его улицам пешком, на велосипеде или в общественном транспорте. Организаторами этого широкомасштабного мероприятия выступили различные экологические организации. Цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха в городах.

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С середины 1990-х годов 22 сентября в США широко отмечается День американских деловых женщин. Международным праздник пока не стал – для многих феминисток он представляется не вполне политкорректным. Тем не менее, 22 сентября торжества и праздничные приемы по случаю праздника проходят по всей Америке, чествуя более 57 миллионов работающих женщин.

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22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите.

Также в этот день...

В 1791 году родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

1835 – родился Александр Потебня, украинско-русский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова. Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением, ставил вопрос об искусстве как особом способе познания мира. Изучал украинский язык («малорусское наречие») и украинский фольклор, комментировал «Слово о полку Игореве». Создал научную школу, известную как Харьковская лингвистическая школа.

1862 – 16-й президент США Aвраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».

1900 – родился Сергей Ожегов, русский языковед, лексиколог, историк литературного языка, профессор, автор всемирно известного «Словаря русского языка».

1937 – в Украинской ССР созданы Житомирская, Полтавская, Николаевская области.

1955 – под Бахчисараем открыта крупнейшая в СССР астрофизическая лаборатория.

1957 – родился Ник Кейв, австралийский музыкант, писатель, актер (проживающий в Англии).

1959 – родился Борис Барский, украинский режиссер, актер, поэт. Участник одесской комик-труппы «Маски».

1970 – родился Руперт Пенри-Джонс, английский актер («Матч Поинт», «Четыре пера», «Доводы рассудка», сериалы «Spooks», «Шелк», «Современный потрошитель»).

1976 – родился Роналдо (настоящее имя – Луис Назарио де Лима Роналдо), бразильский футболист.

1982 – родилась Билли Пайпер, английская актриса («Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову», «Мэнсфилд Парк»). Билли еще и певица. Ее альбом «Honey to the bee» стал в Англии платиновым.

1990 – англичанин Стив Вудмор произнес за 56,01 секунды 595 слов (то есть 637,4 слова в минуту) и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.