23.09.2017 09:00

Сегодня – День осеннего равноденствия

Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.



Poliksal

Дата дня осеннего равноденствия в 2017 году – 23 сентября. В северном полушарии с этого дня начинается астрономическая осень, в южном - астрономическая весна.

Этот праздник получил достаточно широкое распространение. В этот день хозяйки готовили всевозможные кушанья, пекли пироги, а само празднество сопровождалось танцами, пением и гуляньями. Дети украшали дома веточками рябины. Наши предки верили в защитные свойства этого дерева. По поверьям, плоды рябины защищают от бед, несчастий и нечисти, уберегают человека от бессонницы, насылаемой темными силами.

По народному календарю, в этот день осень переходит во вторую стадию – золотую осень. Эта красивая, бравшая за живое классиков пера и кисти пора продлится до 14 октября.

В Японии день осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года. Японцы в этот день празднуют не столько уникальное астрономическое явление, сколько исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган, когда по традиции принято вспоминать умерших предков. До начала праздника они проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальную еду и подношения. В этот день готовятся исключительно вегетарианские блюда из бобов, овощей, грибов, бульоны на растительной основе, как напоминание буддийского запрета убивать живое существо и употреблять мясо убитого. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.

В Мексике в день осеннего равноденствия многие стараются посетить знаменитую пирамиду Кукулькан (на языке майя — "пернатый змей") в древнем городе Чичен-Ице. Пирамида ориентирована в отношении Солнца таким образом, что именно в дни весеннего и осеннего равноденствия лучи проектируют тени платформ на край главной лестницы в виде чередующихся треугольников света и тени. По мере того как солнце опускается ниже, тень принимает все более отчетливые контуры извивающейся змеи. Ее хвост находится на верхней платформе, тело тянется вдоль лестницы и у самой земли заканчивается головой. Световая иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты, и по поверьям в это время нужно оказаться на вершине и загадать желание.

Также в этот день...

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

1872 – родилась Соломия Крушельницкая, украинская певица и педагог.

1909 – проведена однопутная линия харьковского трамвая на участке Сергиевская площадь – Клочковская – Ивановская от Благовещенской церкви до конца Б.Панасовки было закончено. Начались работы по укладке на Б.Панасовке второй линии.

1920 – родился Микки Руни, американский киноактер («Город мальчиков», «Семейное дело», «Этот безумный, безумный, безумный мир») , обладатель Почетного Оскара.

1930 – родился Рэй Чарльз, американский слепой музыкант, автор более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире соул-исполнителей.

1930 – немец Иоганн Остермайер запатентовал фотовспышку.

1932 – издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.

1938 – родилась Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

1939 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших (на то время) материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и т. д.). Капсулу, названную из-за ее формы «бомбой времени», было решено вскрыть через 5000 лет после закладки, то есть в 6939 году.

1943 – родился Хулио Иглесиас, испанский певец, поэт, композитор, а также отец-основатель музыкальной династии, в которой на сегодняшний момент уже двое его сыновей (Энрике и Хулио Иглесиас-младший). Является одним из десяти самых продаваемых музыкантов всех времен.

1944 – началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши в Украину.

1949 – родился Брюс Спрингстин, американский рок- и фолк-музыкант и автор песен.

1980 – в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка «Акула» («Тайфун»).

1997 – была анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.

1999 – объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов – флейты возрастом 9000 лет.

1999 – с аэродрома Харьковского авиапредприятия поднялся в небо первый серийный самолет независимой Украины Ан-140.

2008 – презентация первой версии операционной системы Android.

Именины отмечают: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.