24.09.2017 09:00

День машиностроителя: события 24 сентября

Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.



Дата профессионального праздника работников машиностроения и приборостроения закреплена Указом Президента Украины № 361/93 от 8 сентября 1993 года.

В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.

В Украине функционирует довольно разветвленная структура транспортного машиностроения, куда входят предприятия по производству тепловозов, вагонов, легковых и грузовых машин и других видов транспорта.

Основными составляющими рынка машиностроительной промышленности Украины является продукция таких отраслей, как транспортное и энергетическое машиностроение, автомобилестроение, а также машиностроение для нефтехимической и химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, станкостроение.

***

Международный день глухих (International Deaf Day), отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf).

Цель Дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

На планете 2500 языков. Но есть и еще одна форма общения, в последнее время все больше и больше интересующая ученых, — язык взгляда и жестов.

Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая сегодня объединяет 132 национальные организации всех пяти континентов, в 1950-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно — систему жестов.

***

Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник — Международный день караванщика. Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

В качестве даты праздника выбрали 24 сентября — день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса (William Adams, 24 сентября 1564 — 16 мая 1620). Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597-1600 годах Уильям Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией.

Также в этот день...

В 1852 году состоялся первый полет на дирижабле с паровым двигателем. Совершил его француз Анри Жиффар.

1970 – советская станция «Эхо-16» впервые доставила на Землю лунный грунт.

1989 – Папа Иоанн Павел II признал правоту Галилео Галилея, публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции, вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. Он был обвинен в безбожии и отлучен от церкви. Выяснилось, что в течение девяти лет, до самой кончины, Галилей направлял послания римскому папе, опровергая приписываемое ему безбожие.

1991 – выпущен альбом «Nevermind» группы «Нирвана».

1998 – в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

1999 – на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу.

Именины отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.