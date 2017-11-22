22.11.2017 06:00

День сыновей: события 22 ноября

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.



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История появления этого праздника неизвестна. Однако Всемирный день сыновей успел завоевать любовь у населения нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям – будущим отцам, все самое лучшее, дабы их жизнь была наполнена достатком и любовью. Поэтому 22 ноября все мамы, папы, их сыновья слышат в свой адрес поздравления и наилучшие пожелания.



В День сыновей обычно все родители маленьких мальчиков балуют чад различными вкусностями и домашними сладостями. Однако главный подарок, который родители могут сделать в этот праздник, подарить детям любовь и приятные слова. Также это прекрасный повод выразить благодарность своему ребенку за то, что он сделал жизнь родителей намного краше, осмысленнее, сказать о том, как они гордятся своим сыном, его успехами, заслугами и закрепить все это символическим подарком.



Также в этот день...



В 1604 году 26-летний король Испании Филипп III, в чье правление дворовый этикет был доведен до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина, потому что не могли отыскать того единственного гранда, который имел право подвигать кресло короля.



1764 – указом Екатерины II упразднено гетманство в Украине (тогда – Малороссии).



1801 – родился Владимир Иванович Даль – врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».



1808 – родился Томас Кук, английский предприниматель, основатель первого в мире туристического агентства.



1890 – родился Шарль де Голль, французский военный и общественный деятель. Первый президент Пятой Республики.



1896 – родился Андре Жид, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).



1906 – на международной конференции в Берлине было принято соглашение об использовании сигнала «SOS» в качестве призыва о помощи.



1909 – родился Михаил Миль, советский ученый и конструктор вертолетов серии «Ми».



1928 – родился Николай Добронравов, поэт-песенник, и вообще весельчак («Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Как молоды мы были»).



1928 – в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро».



1958 – родилась Джейми Ли Кертис, американская киноактриса.



1960 – с конвейера запорожского завода «Коммунар» (который позже был переименован в «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» - ЗАЗ-965. Образцом послужил итальянский «FIAT 600». Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Yalta». «Горбатый» «Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 9 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» - последнего потомка «горбатого» ЗАЗ-965. Прекратить производство вынудили автопроизводителя экологические требования Евросоюза.



1962 – родился Виктор Пелевин, писатель.



1968 – в Англии вышел двойной альбом «Битлз» «The Beatles», прозванный «Белым альбомом» по причине девственной белизны своего конверта.



1975 – в Испании восстановлена монархия – после смерти диктатора Франсиско Франко власть в стране перешла назначенному им наследнику, 37-летнего принца Хуана Карлоса Бурбона, который в этот день стал королем Испании.



1976 – родился Вилле Херманни Вало, финский рок-музыкант, композитор, поэт и певец, лидер группы «HIM» («His Infernal Majesty»).



1977 – начались полеты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.



1984 – родилась Скарлетт Йохансон, американская киноактриса.



1986 – Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.



1987 – в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир – во время показа сериала «Доктор Кто» на экране на полторы минуты появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom, который успел проговорить разную ерунду, скинул брюки и его избила мухобойкой неизвестная женщина, после чего сигнал перекрыли. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.



1993 – Армения ввела свою национальную валюту — драм.



2004 – началась «Оранжевая революция», она же – «Майдан».



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