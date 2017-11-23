23.11.2017 06:00

День рождения компьютерной игры «World of Warcraft»: события 23 ноября

23 ноября 2004 года стартовала массовая многопользовательская онлайн игра «World of Warcraft».



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Выход в свет новой «игрушки» произвёл фурор на рынке компьютерных игр, став уже девятым для компании Blizzard Entertainment рекордом в разряде «самая продаваемая игра».



Каждый игроман может создавать собственного героя с уникальными качествами, благодаря которым он сможет бороться с разными монстрами и противниками. Начав с определённого уровня, каждый игрок получает возможность развивать своего героя, делать его более ловким, сильным, выносливым, осваивать новые виды вооружения и грамотно их применять. Шаг за шагом персонаж приобретает новые качества, позволяющие ему раздвинуть горизонты волшебного мира, по пути сокрушая противников и всевозможных монстров.



Уже больше десяти лет игра не оставляет в покое своих фанатов, погружая их в мир суровых фантастических воинов. С каждым днем их становится все больше. 2014 г. – компания выпускает игровое дополнение под названием «Warlords of Draenor», которое за двадцать четыре часа разошлось тиражом больше 3 000 000 экземпляров.



Согласно книге рекордов Гиннесса, World of Warcraft является самой популярной MMORPG в мире.



Также в этот день...



В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.



1859 – в книжных лавках Лондона появился зеленый томик книги Чарльза Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». В этом труде основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор и неопределенную изменчивость. Огромный по тем временам тираж книги в 1250 экземпляров был раскуплен за день.



1877 – в Харькове начал выходить первый отечественный психиатрический журнал: «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии».



1887 – родился Борис Карлофф, английский актер. Свыше 20 лет он считался королем фильмов ужасов, после того как в 1931 снялся в Голливуде в картине «Франкенштейн».



1903 – знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо дебютировал в США на сцене Метрополитен-Опера (Нью-Йорк) в роли Герцога в опере «Риголетто».



1908 – родился Николай Носов, детский писатель, литературный папа Незнайки.



1921 – американский президент Уоррен Хардинг (Гардинг) запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».



1922 – Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии «Алые паруса», посвятив ее своей жене Нине.



1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.



1928 – в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников. Согласно Ильфу и Петрову, построен он был благодаря драгоценностям тещи Ипполита Матвеевича Воробьянинова, которые были спрятаны 12-м стуле из гарнитура мастера Гамбса. В реальности это не соответствует истине.



1934 – на центральных дорогах Америки и Европы начинают устанавливать недавно изобретенные световозвращающие отражатели для разделительных полос.



1954 – в США «Дженерал моторс» выпустил свой 50-миллионный автомобиль – позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».



1964 – американский кардиохирург Майкл Дебейки провел в Методистском госпитале Хьюстона первое в истории успешное аортокоронарное шунтирование — обводку сердечного сосуда, закупоренного атеросклеротической бляшкой, и вшивание параллельно ему свободного для потока крови трубчатого отрезка — как правило, из «чистой» ножной вены. Операция Дебейки (фамилия объясняется ливанским происхождением его родителей) признана наиболее эффективным методом лечения ишемической болезни — подлинного бича пожилых людей. Дебейки скончался в возрасте 99 лет в июле 2008 года.



1966 – родился Венсан Кассель, французский актер («Багровые реки», «Страшные сказки»).



1979 – «Pink Floyd» выпустили двойной альбом «The Wall».



1991 – Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.



1992 – родилась Майли Сайрус, американская актриса и певица. Получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале «Ханна Монтана», где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт, которая одновременно является поп-звездой Ханной Монтаной.



1993 – официальной валютой Молдавии стал лей.



1994 – во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).



1996 – официальное окончание войны в Чечне. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военного контингента с территории Чечни.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим.