25.11.2017 09:00

День памяти жертв голодоморов: события 25 ноября

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.



// Facebook

Первоначально Указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора, затем Указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. А в 2007 году Президент Ющенко решил вновь изменить название Дня, и его указом № 431/2007 от 21 мая 2007 года он стал именоваться «День памяти жертв голодоморов».



Первый голодомор 1921-22 годов в постреволюционной России более известен в истории как «голод Поволжья», хотя в результате гибели урожая из-за сильнейшей засухи голодом были охвачены не только Поволжье, но и многие губернии Южного Урала, Сибири, северные районы Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей и краев. По некоторым данным, общее число голодающих достигало 30 миллионов человек. В общей сложности за 1921–1922 годы население всей страны, по данным статистика П.Н. Попова, сократилось на 5,2 миллиона человек, по другим подсчетам – на 7 миллионов человек.



Еще более тяжелым был голод 1932-33 годов, когда засуха погубила урожай практически всех зерновых районов СССР. Во второй голодомор, по официальным данным, погибли около 9 миллионов, а по неофициальным - до 13 миллионов жителей всей страны. В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.



Кроме голодоморов 1921-1923 и 1932-1933 гг. в истории Украины был зафиксирован голодомор 1946-1947 гг.



Сегодня в этот памятный день в разных городах Украины проходят памятные и траурные мероприятия и церемонии у мемориальных комплексов и знаковых мест. Также в этот День предусмотрено проведение тематических научных, информационных и культурно-художественных мероприятий, выставок, презентаций, документов, фото- и видеоматериалов.



В 16:00 часов проходит общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам.





***



Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.



Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1961 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками.



Насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни; до 30 миллионов девочек в возрасте до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, и 130 миллионов женщин прошли эту процедуру (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока); более 700 миллионов женщин во всем мире были выданы замуж еще будучи детьми. И при этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений.



Это нарушение прав человека, и проблемой насилия над женщинами с каждым годом занимается все большее количество правозащитных организаций, призывая жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение.



Эмблемой Дня является белая ленточка – как символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства.



Также в этот день...



В 1562 году родился Лопе де Вега, испанский драматург («Собака на сене», «Учитель танцев»).



1810 – родился Николай Пирогов, величайший военно-полевой хирург.



1867 – Альфред Нобель запатентовал изобретенный им динамит.



1884 – в США запатентовано сухое молоко.



1887 – родился Николай Вавилов, русский генетик, селекционер.



1909 – в Германии Карл Хофман разработал технологию получения синтетического каучука из бутадиена.



1913 – русский летчик П.Н. Нестеров впервые выполнил «мертвую петлю».



1918 – венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.



1925 – родилась Нонна (Ноябрина) Мордюкова, актриса, народная артистка СССР («Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Родня»).



1926 – родился Пол Андерсон, американский писатель-фантаст.



1942 – подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, позднее известной как «Нормандия-Неман».



1956 – скончался Александр Довженко, кинорежиссер, драматург, народный артист СССР.



1971 – родилась Кристина Эпплгэйт, американская актриса («Женаты и с детьми», «Друзья»).



1984 – родился Гаспар Улье, французский актер («Долгая помолвка», «Братство волка», «Париж, я люблю тебя»).



1992 – на экраны США вышел фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Екатерина, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Семен, Степан, Федор, Юлиан.