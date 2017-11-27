27.11.2017 06:00

Киберпонедельник: события 27 ноября

Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.



// Facebook

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет.



А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.



Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.



Киберпонедельник стал популярным не только в США, но и в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Англии, Японии, России и многих других странах. Хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.



* * *



По народному календарю сегодня Филипповка, Заговенье. На Руси после Филиппова дня начинался Рождественский пост. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники.



С Филипповки начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, а при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Не напрядешь зимой – нечего будет ткать летом»; «Соха кормит, веретено одевает».



Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Она предназначалась духам, оберегающим домашних животных.



В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьей вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.



Вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.



Также в этот день...



В 1095 году Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход. С тех пор ни один Гроб (пусть этот был и Господень) в истории не добывался такой оравой и такими силами.



1701 – в шведском городе Упсала родился Андерс Цельсий – астроном, геолог и метеоролог, который не хуже славян знал, что такое градус. Самое известно достижение Цельсия – это шкала термометра, которая была поделена на 100 градусов. Интересно, что первоначально Цельсий задал в ней температуру кипения воды при 0°, а таяния при 100°. И лишь потом другой швед – биолог Линней «перевернул» ее и сделал такой, какой мы знаем.



1895 – Альфред Нобель написал в Париже завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, оказалось, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины, физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.



1801 – родился Александр Варламов, русский композитор, автор известных романсов. Такие из них, как «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет» стали народными песнями.



1895 – в Харькове появилась первая поликлиника: «при Харьковском Военном госпитале по ходатайству профессоров университета М.М. Ломиковского и Л.В. Орлова открыт прием приходящих посторонних больных».



1895 – скончался Александр Дюма (сын), французский драматург, автор «Дамы с камелиями».



1939 – родилась Галина Польских, актриса театра и кино («Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Суета сует», «По семейным обстоятельствам»).



1939 – английская компания «Бритиш импириал кемикэл индастрис» начала промышленное производство полиэтилена.



1942 – родился Джимми Хендрикс, американский рок-музыкант.



1940 – родился Брюс Ли, мастер восточных единоборств и звезда каратэшных боевиков.



1951 – родилась Кэтрин Бигелоу, американский режиссер, чей «Повелитель бури» вырвал Оскара у «Аватара». Которого, кстати, снял бывший супруг Кэтрин – Джеймс Кэмерон.



1953 – родился Борис Гребенщиков, поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум». Гуру, в общем, куда уж тут денешься...



1953 – умер Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 года («За горизонтом», «Душа поэта», «Разносчик льда грядет»).



1963 – родился Владимир Машков, актер театра и кино («Ликвидация», «Охота на пиранью», «Американская дочь»), режиссер («Папа», «Сирота казанская»).



1971 – советская космическая станция «Марс-2» достигла «красной» планеты. Но, как всегда, не без лажи: спускаемый аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Валериан, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.