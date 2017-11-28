28.11.2017 06:00

Рождественский пост: события 28 ноября

У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.



// Facebook

Рождественский пост считается нестрогим. Нельзя употреблять пищу животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Другие ограничения меняются в зависимости от дня недели.

В понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без масла, а во вторник и четверг - с растительным маслом, в субботу и воскресенье, вплоть до 2 января, к ним прибавляется рыба.

Кроме того, рыба разрешается и в большие праздники - Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день святителя Николая Чудотворца (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых - апостолов Матфея (29 ноября), Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).

Строгий пост соблюдается со 2 января по 6 января - в период предпразденства Рождества Христова. Сухоядение распространяется на понедельники, среды и пятницы. Во вторник и четверг можно есть горячую растительную пищу без масла; в субботу и воскресенье масло разрешено. Рыба и вино под запретом.

Впрочем, в наши дни пост в полном соответствии с уставом блюдут лишь служители церкви и особо благочестивые верующие. Для большинства мирян, как правило, допускаются послабления.



Также в этот день...



В 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан проплывает через пролив на краю Южной Америки и достигает океана, который называет Тихим. Мазанул он с названием крепко: просто ему повезло с погодой.



1757 – родился Уильям Блэйк, английский поэт и художник, мистик и визионер.



1880 – родился Александр Блок, русский поэт.



1881 – родился Стефан Цвейг, австрийский писатель.



1915 – родился Константин Симонов, советский писатель и поэт.



1943 – в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.



1948 – в США, в Бостоне, поступили в продажу первые фотоаппараты «Полароид» Эдвина Лэнда.



1950 – родился Эд Харрис, американский актер, создавший бессмертные образы режиссера в «Шоу Трумана» и полковника в «Скале».



1956 – родился Роберто Занетти (так же известен как Savage), итальянский певец, композитор, продюсер, ярчайший представитель итало-диско.



1964 – США осуществили запуск «Маринер-4», которая впервые передала на Землю 21 изображение поверхности Марса; зарегистрировано наличие кратеров, отсутствие каналов и потоков воды, определены состав и плотность атмосферы.



1967 – родилась Анна Николь Смит (настоящее имя – Вики Линн Хоган, умерла 8 февраля 2007 г.), американская супермодель, актриса, телеведущая, продюсер, режиссер и сценарист. Девушка журнала «Playboy» 1993 года и секс-символ 1990-х годов.



1971 – убийство премьер-министра Иордании Васфи Телля. Так впервые на весь мир прогремела террористическая группа «Черный сентябрь», самое известное злодеяние которой – бойня на Олимпиаде в Мюнхене.



1974 – последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден».



1975 – провозглашена независимость Демократической республики Восточный Тимор от Индонезии.



1994 – в Норвегии состоялся второй (первый в 1972 г.) референдум о вступлении страны в Европейский союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС.



2006 – Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.



2010 – умер Владимир Маслаченко, советский и российский телекомментатор, футбольный вратарь.



Именины отмечают: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.