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29.11.2017  06:00   

День солидарности с палестинским народом: события 29 ноября

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.


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Празднование этого события переросло в столкновения между арабами и евреями. В то время в Палестине арабов проживало почти вдвое больше евреев. Конфликт между двумя общинами обострялся из-за предстоящего переселения в Палестину евреев из европейских и других стран.

14 мая 1948 года, за один день до окончания британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства на территории, выделенной согласно плану ООН. Уже на следующий день Лига арабских государств объявила Израилю войну и сразу пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну, называемую в Израиле «Войной за независимость».

В 1977 году Генеральная Ассамблея постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Такж в этот день...

В 1783 году в русскую азбуку введена буква «ё».

1797 – родился Гаэтано Доницетти, итальянский композитор («Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»).

1802 – родился Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука».

1825 – родился Жан Мартен Шарко, французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии и автор одноименного душа.

1870 – началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. За четыре года там он провел топографическую съемку местности реки Уссури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание Уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт.

1899 – основан футбольный клуб «Барселона». Испанский футбольный клуб «Барселона» (известный также как «Барса») – каталонский футбольный клуб из одноименного города, одна из лучших футбольных команд Испании и мира.

1929 – американский пилот Ричард Берд первым совершил перелет через Южный полюс Земли. В 1926 году ему же покорился Северный полюс.

1930 – родилась Нина Гребешкова, советская и российская актриса, жена Семен Семеныча Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука» и режиссера Леонида Гайдая в жизни.

1966 – родился Евгений Миронов, российский актер театра и кино («В августе 44-го», «Утомленные солнцем», «Мусульманин», сериалы «Идиот», «Апостол»).

1959 – телезрители впервые получили возможность лицезреть церемонию награждения музыкальной премией «Грэмми» на голубых экранах.

1994 – ВР Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанное 11 июня 1992 в Рио-де-Жанейро.

1999 – с целью внедрения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

2009 – в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Именины отмечают: Матвей, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Николай, Феодор.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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