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01.12.2017  06:00   

День борьбы со СПИДом: события 1 декабря

Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.


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5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Первый же диагноз был поставлен в 1983 году. В течение двух месяцев больной умер. Сегодня за сутки в мире четыреста тысяч человек заражается этой болезнью. Сам по себе СПИД не является смертельной болезнью, но функционирование его вируса в организме влияет на иммунную систему так, что даже простой насморк может привести к смерти человека.

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 ноября 2017 года в учреждениях здравоохранения под контролем находилось 139 394 ВИЧ-инфицированных граждан Украины (показатель 329,6 на 100 тыс. населения), из них 42 666 больных с диагнозом СПИД (100,9). Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях и Киеве.

Первый случай ВИЧ-инфекции в Харьковской области был подтвержден в 1987 году. По состоянию на 1 октября 2017 г. в области на учёте состоит 4028 ВИЧ-инфицированных (на 100 тысяч населения – 150,2; в Украине – 329,6), в т.ч. 228 детей. У 65 детей диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден. Также на учете в области – 980 больных СПИДом (на 100 тысяч населения – 36,4; в Украине – 100,9).

Основным путём заражения в Харьковской области, как и в Украине, является половой. За 10 месяцев этого года половым путем инфицировалось 352 человека (63,3% от общего количества). Гомосексуальным путем заразились 6,3%, парентерально (при введении наркотических средств) – 24,1% (134 человека).

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее.

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В Украине 1 декабря отмечается День работников прокуратуры.

Праздник был установлен в 2000 году, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Также в этот день...

В 1792 году родился Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии.

1800 – Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.

1873 – родился Валерий Брюсов, русский поэт-символист.

1903 – На экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда».

1913 – состоялась установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании «Форд Мотор Компани».

1935 – родился Вуди Аллен (настоящее имя – Аллен Стюарт Кенегсберг), американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер, создатель легендарных «интеллектуальных комедий». И хотя работы его – это вроде как некоммерческое кино, однако на «Оскары» его номинируют регулярно.

1953 – в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy». Первый номер «Плейбоя» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разные годы для журнала позировали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины.

1959 – 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, СССР и США) заключили Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.

1959 – родился Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, актер («Француз»), режиссер («Дом Солнца»), композитор.

1969 – родился Дмитрий Марьянов, российский актер («Выше радуги», «День радио»).

1989 – Встреча в Ватикане Папы Иоанна Павла II с руководителем СССР Михаилом Горбачевым начала официальную легализацию Украинской Греко-Католической Церкви.

1991 – Более 90 % процентов из 32-х миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 года приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказались за независимость своей страны.

2009 – в Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор. Он был призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях реформирования системы управления ЕС.

Именины отмечают: Николай, Платон, Роман.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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