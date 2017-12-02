02.12.2017 09:00

2D-день: события 2 декабря

В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.



// Facebook

2 декабря неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. В большинстве своем, это люди, занятые в сфере производства компьютерных игр. Эта профессия набирает популярность большими темпами.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. Просто они работают в «мультяшном стиле»: часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют. И в том и другом случае в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и т.д. 2D-художники, принимаясь за новый проект, сначала рисуют его с помощью подручных предметов, а только потом – в специальных компьютерных программах.



Кстати, завтра – 3 декабря – свой профессиональный праздник отмечают 3D-аниматоры.



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2 декабря 1949 года Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В память об этом событии мировое сообщество ежегодно отмечает 2 декабря Международный день за отмену рабства. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, пользуемся достижениями современной науки, в обществе до сих пор не искоренено рабство. Эксплуатация ближних, работорговля – это позорная страница истории, которую современное общество не перелистнуло и поныне.



Также в этот день...



В 1409 году в Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы.



1805 – произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, которое так искусно, будто полотно, написал Лев Толстой в «Войне и мире» (умирающий Болконский и над ним - небо и Наполеон). Другое название этого сражения - «Битва трех императоров», поскольку участвовали в нём армии Наполеона, Кутузова и австрийские войска. Французы нанесли огромный урон союзным войскам русских и австрийцев.



1923 – родилась Мария Каллас, оперная певица.



1930 – на базе полиграфических факультетов Киевского и Харьковского художественных институтов в Харькове был создан Украинский полиграфический институт им. И. Федорова. В 1935 состоялся первый выпуск специалистов-полиграфистов в составе 106 человек.



1942 – человек впервые расщепил атом. Группа ученых из университета Чикаго во главе с Энрико Ферми и Артуром Комптоном демонстрирует контролируемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе.



1946 – родился Джанни Версаче, итальянский модельер.



1968 – родилась Люси Лиу, американская актриса («Ангелы Чарли», «Убить Билла»).



1971 – в восточной части Аравийского полуострова образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.



1978 – родилась Нелли Фуртадо, канадская певица.



1981 – родилась Бритни Спирс, американская поп-звезда и актриса («Перекрестки»).



1982 – хирургами в штате Юта впервые имплантировано постоянное искусственное сердце.



1983 – на канале MTV состоялась премьера музыкального видео под названием Michael jackson's Thriller.



1991 – независимость Украины признали первыми Канада и Польша.



2010 – на iPhone запущен мессенджер Viber.



Именины отмечают: Адриан, Аза, Антон, Варлам, Владимир, Дмитрий, Иван, Илларион, Илиодор, Порфирий, Тимофей.