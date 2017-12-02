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02.12.2017  09:00   

2D-день: события 2 декабря

В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.


// Facebook

2 декабря неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. В большинстве своем, это люди, занятые в сфере производства компьютерных игр. Эта профессия набирает популярность большими темпами.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. Просто они работают в «мультяшном стиле»:  часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют. И в том и другом случае в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и т.д. 2D-художники, принимаясь за новый проект, сначала рисуют его с помощью подручных предметов, а только потом – в специальных компьютерных программах.

Кстати, завтра – 3 декабря – свой профессиональный праздник отмечают 3D-аниматоры.

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2 декабря 1949 года Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В память об этом событии мировое сообщество ежегодно отмечает 2 декабря Международный день за отмену рабства. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, пользуемся достижениями современной науки, в обществе до сих пор не искоренено рабство. Эксплуатация ближних, работорговля – это позорная страница истории, которую современное общество не перелистнуло и поныне.

Также в этот день...

В 1409 году в Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы.

1805 – произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, которое так искусно, будто полотно, написал Лев Толстой в «Войне и мире» (умирающий Болконский и над ним - небо и Наполеон). Другое название этого сражения - «Битва трех императоров», поскольку участвовали в нём армии Наполеона, Кутузова и австрийские войска. Французы нанесли огромный урон союзным войскам русских и австрийцев.

1923 – родилась Мария Каллас, оперная певица.

1930 – на базе полиграфических факультетов Киевского и Харьковского художественных институтов в Харькове был создан Украинский полиграфический институт им. И. Федорова. В 1935 состоялся первый выпуск специалистов-полиграфистов в составе 106 человек.

1942 – человек впервые расщепил атом. Группа ученых из университета Чикаго во главе с Энрико Ферми и Артуром Комптоном демонстрирует контролируемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе.

1946 – родился Джанни Версаче, итальянский модельер.

1968 – родилась Люси Лиу, американская актриса («Ангелы Чарли», «Убить Билла»).

1971 – в восточной части Аравийского полуострова образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.

1978 – родилась Нелли Фуртадо, канадская певица.

1981 – родилась Бритни Спирс, американская поп-звезда и актриса («Перекрестки»).

1982 – хирургами в штате Юта впервые имплантировано постоянное искусственное сердце.

1983 – на канале MTV состоялась премьера музыкального видео под названием Michael jackson's Thriller.

1991 – независимость Украины признали первыми Канада и Польша.

2010 – на iPhone запущен мессенджер Viber.

Именины отмечают: Адриан, Аза, Антон, Варлам, Владимир, Дмитрий, Иван, Илларион, Илиодор, Порфирий, Тимофей.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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