05.12.2017 06:00

День волонтеров и статистиков: события 5 декабря

Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.



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Ежегодно 5 декабря отмечают Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН призвала государства принять меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и тем самым побудить еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом. Во всемирной декларации Добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая вознаграждения.



Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского – волонтеры) – это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.



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День работников статистики связан с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.



Все итоги статистических разработок в том или ином виде предоставляются органам управления и средствам массовой информации. Статистические данные регулярно обнародуются в газетах, на радио и телевидении. И если статистика о чем-то и умалчивает, то во многом из-за того, что осознает важность точной информации.



В общем, статистика – очень полезная штука. Не верите – пересмотрите х/ф «Служебный роман».



Также в этот день...



В 1766 году Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел первый свой первый аукцион в Лондоне. Ныне аукцион «Кристи» (наряду с аукционом «Сотби») самый известный в мире.



1791 – Вольфганг Амадей Моцарт (по другим данным – Иоганн Хольцер) закончил «Масонскую кантату», мелодия которой легла в основу гимна Австрии.



1803 – родился Федор Иванович Тютчев, русский поэт.



1812 – Наполеон бросил свое войско в России и бежал в Париж.



1820 – родился Афанасий Фет, русский поэт, переводчик, мемуарист.



1854 – в Бостоне Аарон Аллен запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями.



1901 – родился Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.



1902 – изобретатель радио лауреат Нобелевской премии Г. Маркони провел первую передачу радиосигнала через Атлантику.



1925 – премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».



1929 – в США образована первая организация нудистов.



1931 – родился Григор Тютюнник, украинский писатель.



1945 – родилась Нина Русланова. Лучшие роли Русланова сыграла, снимаясь в картинах тех режиссеров, которые давали простор ее яркой эмоциональности и смелой фантазии: «Короткие встречи», «Познавая белый свет», «Мой друг Иван Лапшин», «Встреча», «Не стреляйте в белых лебедей», «Егор Булычев», «Завтра была война».



1946 – родился Хосе Каррерас, испанский оперный певец (тенор).



1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года. Он рассеялся только к 9 декабря того же года. Случившееся стало настоящей катастрофой, в результате которой погибло несколько тысяч человек, что послужило, как считается, отправной точкой современного природоохранного (экологического) движения.



1965 – на Пушкинской площади в Москве прошел Митинг гласности – первая публичная акция советских диссидентов. 5 декабря было выбрано не случайно – в СССР отмечался День Советской Конституции. Основным лозунгом митинга было требование гласности предстоящего суда над арестованными незадолго до этого Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Митингующие также держали плакаты с призывом «Уважайте Советскую Конституцию». Когда на допросе Вольпина, одного из организаторов, спросили, зачем он написал лозунги, он ответил, что если бы 1 мая он поднял лозунг «Уважайте 1 мая!», его бы тоже арестовали.



1966 – родилась Патрисия Каас, французская певица.



1971 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) открыли памятник Тарасу Шевченко.



1979 – родился Ник Стал, американский киноактер («Терминатор-3», «Город грехов», «Тонкая красная линия»).



1989 – в Киеве прошел первый фестиваль «Музыкальные премьеры сезона». С того времени они проводятся ежегодно.



1994 – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России.



2000 – в 13 часов 17 минут реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС был остановлен навсегда и станция прекратила генерацию электроэнергии.



2001 – началась первая Всеукраинская перепись населения.



Именины отмечают: Архип, Валерий, Максим, Михаил, Прокопий (Прокофий), Филимон, Ярополк.