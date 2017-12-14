14.12.2017 06:00

День ликвидатора: события 14 декабря

Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



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26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях – авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.



В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, вошедшей в число самых крупных катастроф техногенного характера в истории человечества, принимали участие люди самых разных специальностей - пожарные, военнослужащие, энергетики-атомщики, инженеры-конструкторы, строители, простые рабочие и колхозники, в экстренном порядке мобилизованные советским руководством на устранение последствий аварии. Этим людям (их, по самым скромным подсчетам, было не менее 90 тысяч человек) пришлось тушить пожар после взрыва, выполнял работы по дезактивации помещений и промплощадки станции и загрязненных территорий вокруг нее, проектировать и строить объект "Укрытие", готовить и осуществлять послеаварийный пуск блоков ЧАЭС.



Специалисты, считающие 14 декабря своим праздником, уже давно называют этот день Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликвидации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. В 1994 году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату.



Позднее празднование было официально разрешено, от различных силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от руководителей государства, иностранных посольств и общественных организаций, но отсутствовало признание этого дня на государственном уровне.



И только 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины № 945/2006 была учреждена памятная дата — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (второе название праздника — «День ликвидатора»), который ежегодно отмечается 14 декабря.



Кроме того, 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году.



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По народному календарю сегодня Наума Грамотея. Этот день называли «мудрым» и молились святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить.



Раньше на Руси существовал обычай в этот день приводить детей к учителю, которого почитали особо, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. По обычаю, мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно.



В награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое завязывали и деньги в качестве оплаты занятий. Но чаще всего занятия оплачивались едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко яиц или горшок с гречневой кашей.



Также в этот день...



В 1503 году родился Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, лейб-медик Карла IX, получил известность как автор «Центурий», содержавших предсказания грядущих событий европейской истории.



1702 – в японском Эдо произошла легендарная месть сорока семи самураев — бывших вассалов клана Ако — за своего господина.



1900 – на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово «квант», положив начало новой отрасли знаний – квантовой механике (нерелятивистской и релятивистской).



1901 – в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.



1911 – норвежский полярный исследователь Руаль Амудсен первым достиг Южного полюса Земли, на месяц опередив английскую экспедицию Роберта Скотта.



1924 – родился Радж Капур, индийский актер и кинорежиссер («Бродяга»).



1946 – родилась Джейн Биркин, англо-французская актриса кино и театра, популярная певица, которая дала имя самой дорогой дамской сумке в мире Birkin.



1952 – произведена первая успешная операция по разделению сиамских близнецов.



1958 – советская экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде (самой удаленной от побережья материка точки).



1962 – американский «Маринер II» совершает облет Венеры и посылает первые изображения Венеры на Землю.



1969 – родилась Наташа МакЭлхоун, британская актриса («Шоу Трумана», «Ронин», «Убей меня нежно»).



1994 – первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного «Славянского канала».



1998 – начала вещание FM-радиостанция «Наше радио».



2004 – на юге Франции открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.



2009 – состоялся запуск первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution. Сеть была введена в эксплуатацию оператором TeliaSonera в центре Стокгольма.



Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет.