16.12.2017 09:00

Ивана Молчальника: события 16 декабря

Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.



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По народному календарю 16 декабря – день Ивана (Иоанна) Молчальника.

В этот день полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять.



Согласно пословице, люди опасались «выносить сор из избы». Старались меньше рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов.



Наши предки верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу.



«Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили наши предки.



Также в этот день...



В 1773 году произошло «Бостонское чаепитие» – американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.



1775 году родилась Джейн Остин, английская писательница, считающаяся классиком западной литературы.



1866 – родился Василий Кандинский, русский художник, один из основоположников абстракционизма.



1899 – основан футбольный клуб «Милан».



1917 – Центральная Рада объявила о печатании украинских денежных знаков.



1917 – родился сэр Артур Кларк, английский писатель-фантаст.



1928 – родился Филип К. Дик, американский писатель-фантаст.



1931 – на основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР организован профессиональный цыганский театр «Ромэн».



1932 – родился Родион Щедрин, советский и российский композитор (балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», опера «Мертвые души»), пианист.



1936 – родилась Светлана Дружинина, советская и российская актриса («Дело было в Пенькове», «Девчата», «Одиночество»), режиссер («Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов»), сценарист.



1946 – родился Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, участник группы АББА.



1946 – Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ «прекрасной дамы» от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд.



1947 – Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.



1948 – родился Юрий Николаев, телеведущий («Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Песня года», «Танцы на льду», «Танцы со звездами»).



1970 – принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция 1970 г.)



1979 – человек впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли. Американский автогонщик Стэн Барретт на своем Вudweiser Rocket промчался по полигону военно-воздушной базы "Эдвардс" со скоростью 739,666 миль в час. Согласно официальному отчету, задние колеса буквально отскакивали от земли и Барретта вытряхнуло из сиденья задолго до конца пробега. Рекорд признан не был - поездку нужно было совершить "туда и обратно", а он проехался только в одну сторону.



1982 – родилась Анна Седокова, украинская поп-певица, телеведущая, актриса. Бывшая солистка «золотого состава» российско-украинской женской поп-группы «ВИА Гра».



1988 – родилась Анна Попплуэлл, британская актриса («Хроники Нарнии»).



1991 – Турецкая Республика признала независимость Украины.



2014 – Россия разорвала двусторонюю соглашение с США от 1991 по сотрудничеству в сфере контроля за ядерными отходами. Согласно этой сделке, которая все время оставалась секретной, США помогали России в обеспечении безопасности хранения оружейных урана и плутония, чтобы предотвратить их хищение и попадание на черный рынок ядерных материалов. США инвестировали в соответствующую российскую инфраструктуру более 2 млрд долларов.



Именины отмечают: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.