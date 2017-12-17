17.12.2017 09:00

Марш красных зонтов: события 17 декабря

Ежегодно 17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.



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День появился в 2003 году, первоначально для того, чтобы почтить память жертв серийного убийцы из Америки, который отслеживали убивал секс-работников и девочек-подростков, сбежавших из дома.

Впоследствии этот день стал событием международного значения, к которому каждый год присоединяется все больше активистов и организаций, поскольку секс-работники по всему миру сталкиваются с похожими формами институционализированного насилия и дискриминации.



У Международного дня защиты прав секс-работниц от насилия и жестокости уже сформировалась своя традиция, получившая название Марш красных зонтов. Впервые красный зонт как символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников. В 2005 году Международный комитет по правам секс-работников в Европе признал красный зонт символом борьбы за защиту прав секс-работников.



В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.



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17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.



Этот праздник был учрежден в 2009 году в поддержку инициативы Министерства юстиции в знак весомого вклада органов государственной исполнительной службы в обеспечение исполнения решений судов, третейских судей и других органов, а также должностных лиц.



Также в этот день...



В 1493 году родился Парацельс, знаменитый врач, ученый, оккультист, естествоиспытатель.



1770 – Людвиг Ван Бетховен, композитор. Точная дата рождения не установлена, известна лишь дата крещения – 17 декабря.



В 1790 году в Мексике был обнаружен знаменитый «Камень Солнца» – с ацтекским календарем. Так европейцы впервые узнали про систему летоисчисления индейцев.



1892 – прошла премьера оперы «Щелкунчик» П. Чайковского в Русском имперском балете, Санкт-Петербург.



1895 – в США запатентована машина для производства шпагата.



1903 – «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.



1928 – родился Леонид Броневой, актер, народный артист СССР («17 мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные»).



1953 – родился Билл Пуллман, американский актер («День Независимости», «Неспящие в Сиэтле»).



1965 – вышел самый объемный номер «Нью-Йорк Таймс» (946 страниц).



1975 – родилась Милла Йовович, модель и голливудская актриса, родившаяся в Киеве («Пятый элемент», «Обитель зла», «Мушкетеры»).



1977 – родилась Оксана Федорова, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002», ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».



1982 – на экраны США вышел фильм «Тутси» («Милашка») с Джессикой Ланг и Дастином Хоффманом в главных ролях.



1989 – на телеканале «Fox» вышла первая серия культового американского мультсериала «Симпсоны».

1991 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Международный фонд «Возрождение» – украинскую часть Сети фондов Сороса.



1992 – Депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследников – Чехии и Словакии.



2003 – В мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, вскоре щедро отмечен «Оскарами».



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлиана (Ульяна).