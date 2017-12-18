18.12.2017 06:00

День мигрантов: события 18 декабря

С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.



// Facebook

В 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-иммигрантов и членов их семей, а в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем мигрантов.

Ежегодно в этот день можно услышать призывы к тому, что международное сообщество должно уделять больше внимания значительному количеству иммигрантов, оказавшихся в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.



Также в этот день...



1865 – вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.



1876 – на Казанской площади в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация.



1890 – В Уфе случилось «чудо уссурийское»: прошел оперный дебют Федора Шаляпина.



1892 – родился Микола Кулиш, украинский драматург («97», «Народный Малахий»).



1919 – большевики объявили Харьков столицей Украины. 24 июня 1934 года столица Украинской ССР была перенесена из Харькова в Киев.



1921 – родился Юрий Никулин, клоун, актер, телеведущий, любимец миллионов зрителей, народный артист СССР.



1930 – родился Владимир Ворошилов, телеведущий-крупье, создатель игры «Что? Где? Когда?».



1943 – родился Кит Ричардс, британский музыкант, гитарист «Роллинг Стоунз».



1947 – родился Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер («Челюсти», «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода»).



1953 – в США впервые в мире начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.



1954 – родился Рэй Лиотта, американский актер. Наиболее известен по участию в фильмах «Славные парни», «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Козырные тузы» и «Реальные кабаны».



1957 – родился Игорь Скляр, советский и российский актер театра и кино.



1958 – американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.



1963 – родился Брэд Питт, американский киноактер и многодетный отец. Последнее – благодаря не только своим стараниям, но и страсти нынешней супруги Анджелины Джоли к усыновлению детей из развивающихся стран.



1973 – родился Илья Авербух, российский фигурист и тренер.



1978 – родилась Кэти Холмс, американская актриса («Бэтмен: Начало», «Здесь курят», «Бухта Доусона»).



1980 – родилась Кристина Агилера, американская певица, автор песен, танцовщица и актриса.



1994 – французский спелеолог Жан Мари Шове обнаружил пещерную галерею Шове с уникальной наскальной живописью.



1998 – в Виннипеге (Канада) произошло самое массовое в истории объятие – в нем приняли участие 462 человека.



2004 – в Пекинском оперном театре завершился первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Победу одержала 22-летняя Фэн Цзянь, студентка из Цзинлиня. Хирурги помогли ей обзавестись складочкой на веках, избавиться от жировых отложений на животе, облагородить форму скул и скорректировать овал лица. Всего девушка перенесла четыре пластических операции.



2008 – спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар.

Именины отмечают: Анастасия, Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.