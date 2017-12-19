19.12.2017 06:00

День святого Николая: события 19 декабря

Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.



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День Святого Николая – покровителя детей – сперва был популярным в западных областях Украины. Теперь же святой заменил декоммунизированного Деда Мороза в раздаче новогодних подарков.

В канун праздника в детские башмачки, выставленные у порога, или носочки, повешенные у камина, с незапамятных времен кладут подарки. Правда, в наше время «схованка» плавно переместилась под подушку, но подарки от этого не стали менее желанными.



Считается, что подарки получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги или камни. Но малыши, как правило, в ожидании праздника и, конечно, подарков, не бузят, стараясь дать понять Святому Николаю, что они всегда готовы быть хорошими. В ряде стран мира принято, чтобы к малышам Святой Николай приходил со своей свитой. Его сопровождают двое ангелов и двое чертей. Первые должны сообщать своему покровителю о хороших детях, вторые же нашептывают Николаю обо всех провинностях виновников торжества. Побеждает всегда добро: никто из малышни не остается без подарков.



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19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным. По данным международных экспертов, на конец ХХ века около четверти всего населения планеты, т.е. полтора миллиарда человек, влачит нищенское существование. В связи с этим в ООН принято несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты.



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Сегодня также отмечается профессиональный праздник тех людей, на звонок которым имеем право даже в самой скверной ситуации: в декабре 2002 г. Президент Украины подписал Указ об установлении в Украине профессионального праздника – Дня адвокатуры.



Согласно Закону Украины «Об адвокатуре», который был введен в действие постановлением Верховной Рады от 19 декабря 1992 года (поэтому этот день и был выбран в качестве даты праздника), адвокатура Украины «является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь».



Также в этот день...



В 1686 году Робинзон Крузо покинул обжитый им остров, пробыв на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.



1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.



1900 – родилась квантовая теория, во всяком случае, так принято считать. Полученную формулу для распределения энергии в спектре электромагнитного излучения абсолютно черного тела Планк доложил на заседании Берлинского физического общества.



1915 – родилась Эдит Пиаф, французская певица и актриса.



1933 – родилась Галина Волчек, актриса театра и кино, режиссер театра «Современник».



1939 – принят на вооружение танк Т-34.



1943 – в Харькове судили фашистов за издевательства над международным правом, законами цивилизованных стран и человечеством вообще. Суд постановил: карать за преступления нужно и вдохновителей, и исполнителей. Иначе большинство виновных остались бы безнаказанными, прикрываясь приказами начальства. Офицер немецкой военной контрразведки Вильгельм Лангхельд, зам. командира роты СС при харьковской зондеркоманде СД Ганс Риц, чиновник немецкой тайной полевой полиции в Харькове Рейнгард Рецлав и шофер «душегубки» Михаил Буланов были повешены утром 19 декабря на Пролетарской площади. За казнью наблюдали свыше 40 тысяч человек.



1944 – родилась Анастасия Вертинская, актриса театра и кино («Человек-амфибия», «Мастер и Маргарита»).



1963 – родился Тиль Швайгер, немецкий актер («Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Панк из Солт-Лейк-Сити»).



1964 – родился Арвидас Сабонис, баскетболист, олимпийский чемпион.



1972 – на Землю возвратился экипаж американского космического корабля «Аполлон-17». Астронавты Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны рекордное время – 74 часа 59 минут. Этим полетом завершилась американская лунная программа.



1975 – родился Владимир Кристовский, российский музыкант, солист группы «Uma2rman».



1977 – родилась Алисса Милано, американская актриса («Зачарованные»).



1980 – родился Джейк Джилленхол, американский актер («Принц Персии: Пески времени», «Морпехи», «Горбатая гора»).



1983 – в самом центре Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире «кражей века». Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, – Кубок Жюля Риме (1873–1956, в 1921–1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира.



1997 – фильм «Титаник» впервые показывается в кинотеатрах США. Кстати, в 2012 году «история любви всех времен и народов» снова вернулась в кинотеатры, теперь в формате 3D.



2001 – в прокат выходит кинофильм «Братство Кольца» – экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

2016 – Приватбанк стал государственным.



Именины отмечают: Николай, Максим.