21.12.2017 06:00

Карачун: события 21 декабря

День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.



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Наши предки считали, что в этот день берет свою власть грозный Карачун – божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующие значения – пятиться задом, ползком, «скорячило» – скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи.



Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с Морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Карачун. Мороз – просто повелитель зимних холодов.



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По народному календарю на 21 декабря приходится день Анфисы Рукодельницы.



На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды от порчи.



«На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье – на сглаз», – говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой и чтобы зевота с икотой не пристали.



Зевоты-икоты нападали на девушек потому, что любое рукоделие считалось на Руси обережным, а нечистая сила старалась этому помешать.



Чтобы вышивка обладала магической силой, в ней нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Наши предки верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.



Также в этот день...



В 1773 году родился Роберт Броун, шотландский ботаник, открывший явление, получившее название «броуновское движение». Применительно к людскому обществу броуновское движение можно с легкостью назвать моделью поведения людей в веселой, праздничной обстановке.



1891 – в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч.



1898 – Пьер и Мари Кюри открыли радий.



1913 – в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк уорлд» опубликовали первый кроссворд. Составил его иммигрировавший в США из Англии журналист Артур Винн. В первом кроссворде, идею которого подсказала автору древнеримская игра в «магические квадраты», было 32 слова, он имел форму ромба и не содержал внутри черных клеток. Назвал Винн свою головоломку «ворд-кросс» «перекрестие слов», и впоследствии это слово трансформировалось сначала в «кросс-ворд», а затем просто в «кроссворд».



1925 – в Москве в здании Большого театра был проведен официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».



1925 – родилась Ольга Аросева, российская актриса, пани Моника из «Кабачка 13 стульев».



1937 – родилась Джейн Фонда, американская киноактриса, основательница аэробики, обладательница двух «Оскаров».



1937 – родился Леонид Квинихидзе, советский и российский кинорежиссер («Друг», «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки») и сценарист.



1937 – в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультипликационного фильма студии Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов».



1940 – родился Фрэнк Заппа (полное имя Фрэнсис Винсент Заппа-младший), американский рок-певец и композитор.



1948 – родился Сэмюэль Л. Джексон, американский актер («Криминальное чтиво», «Крепкий орешек-3», «Звездные войны», «Красная скрипка»).



1958 – родился Глеб Панфилов, советский и российский кинорежиссер («Начало», «Васса», «В круге первом»).



1975 – американец Вернер Эрхард установил мировой рекорд, послав 62 824 рождественских поздравительных открытки.



1977 – родилась Анфиса Чехова (Настоящее имя – Александра Корчунова), российская телеведущая, певица и актриса.



1984 – родился Джексон Рэтбоун, американский актер и участник музыкальной группы «100 Monkeys». Более известен как исполнитель роли Джаспера Хейла в экранизациях романов Стефани Майер «Сумерки».



1988 – опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 «Мрiя» совершил первый полет.



1991 – подписана Алма-Атинская декларация о создании СНГ (главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины).



2007 – в Шенгенское соглашение вошли 9 стран ЕС – Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.



2010 – в Харькове введена в эксплуатацию станция «Алексеевская».



Именины отмечают: Анфиса, Кирилл, Потап, Сергей.