27.12.2017 06:00

День рождения МВФ: события 27 декабря

В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.



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Идея создания МВФ зародилась на конференции ООН в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир, США, в июле 1944 года, когда 44 страны, представленные на этой конференции, поставили целью сформировать основу для экономического сотрудничества, чтобы избежать повторения девальвации в целях получения конкурентных преимуществ, ставшей одной из основных причин Великой депрессии 1930-х годов, а также способствовать восстановлению международной финансовой системы после Второй мировой войны.

МВФ официально создан в 1945 году 29 странами-учредителями, и стал, наряду с Всемирным банком, одной из двух международных финансовых организаций, учреждённых по итогам Бреттон-Вудской конференции. В настоящее время МВФ и Всемирный банк сотрудничают в разнообразных областях, а также регулярно проводят совместные совещания.



На протяжении 60 лет МВФ продолжает изменяться и перестраиваться. Со времени своего создания он формировался историей, и на нем сказывались экономические и политические идеи времени.



Хотя МВФ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и участвует в работе Экономического и Социального Совета ООН, он действует независимо и имеет собственный устав, структуру управления и финансы.



Основанный на Бреттон-вудской конференции в 1944 г. Международный валютный фонд:

– содействует международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере;

– способствует стабильности валютных курсов и регулирует нормы и правила в валютной сфере;

– содействует созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных ограничений;

– помогает своим членам устранять диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств.



МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет подписки («квот») его государств-членов. Квоты определяются по формуле, исходя из относительных размеров экономики государств-членов.



Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Члены, заимствующие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов.



Руководящий орган – Совет управляющих, в котором представлены все страны-члены, – собирается ежегодно. Повседневной работой руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет, 24 члена которого входят в Совет управляющих, консультирует Совет по вопросам, входящим в его компетенцию.



Также в этот день...



В 537 году в столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии, являвшийся в течение тысячелетия главным храмом Православного мира.



1512 – испанское правительство внесло серьезные изменения в рабовладельческое законодательство: запретило использовать индейцев Америки в качестве рабов, дав добро на завоз в Новый Свет рабов из Африки.



1571 – родился Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.



1595 – родился Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского.



1822 – родился Луи Пастер, французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии.



1831 – на корабле королевского флота Англии «Бигль» Чарльз Дарвин начал то кругосветное путешествие, в ходе которого он сформулировал знаменитую «теорию эволюции».



1831 – только что окончивший Кембриджский университет Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль». Чем же примечательно это событие? А тем, что именно на корабле королевского флота Англии «Бигль» Чарльз Дарвин совершил то кругосветное путешествие, в ходе которого сформулировал знаменитую «теорию эволюции».



1832 – родился Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.



1845 – американский врач Кроуфорд Ланг впервые в мире применил наркоз при приеме родов (роженицей была его жена).



1871 – в лондонском «Хрустальном дворце» хозяева впервые представили своих домашних животных на всемирной выставке кошек и котов. Как приятно было узнать от любителей пушистых мурок, что кошки, оказывается, тоже бывают... не каскадерами, а этими, как их?.. экстремалами! Кошка-экстремал – это не тот зверь, который ради «Китикэта» выпрыгнет с шестнадцатого этажа без парашюта, а тот, у которого абсолютно вогнутый нос, ну точь-в-точь как у французского бульдога. А полуэкстремал – это... в общем, специалисты вам сами талантливо объяснят.



1892 – в Нью-Йорке заложен кафедральный собор святого Иоанна площадью 11240 кв. м (самый большой собор в мире).



1901 – родилась Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса («Голубой ангел»), признанная одним из секс-символов ХХ века. На пике славы Дитрих тысячи женщин удаляли себе коренные зубы, чтобы получить такие же впалые щеки и заостренные скулы. О самой Марлен ходли самые противоречивые легенды: ее называли и образцом элегантности, и вульгарной особой, величайшей актрисой и полной бездарностью. Режиссер Джозеф фон Штернбергом, пригласивший ее в Голливуд, утверждал: «Лучше запереться в телефонной будке с перепуганной коброй, чем работать с Дитрих...»



1904 – в Дублине открылся новый театр The Abbey Theatre. Он стал первым в мире, содержащимся на государственные дотации .



1932 – в СССР введена паспортная система (крестьянам паспорта не дали, вновь сделав их крепостными – «прикрепленными» к месту жительства, т.к. без паспорта никуда нельзя было поехать или устроиться на работу в городе; для поездки в город по уважительной причине каждый раз выдавали временную справку из сельсовета).



1932 – в Нью-Йорке открыт самый большой в мире кинотеатр «Рэдио-Сити Мьюзик Холл» (на 5945 мест).



1934 – родился Николай Сличенко, русский актер, певец, режиссер и художественный руководитель Московского цыганского театра «Ромэн», народный артист СССР.



1934 – родилась Лариса Латынина, прославленная советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер СССР (1972). Имеет наибольшую коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта – 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Известна также тем, что на чемпионате Европы 1957 года выиграла все золотые медали.



1939 – родился Эммануил Виторган, советский артист театра и кино («Чародеи», «День радио»).



1948 – родился Жерар Депардье, французско-российский киноактер («Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Папаши», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Дантон», «Сирано де Бержерак») и винодел.



1953 – в польском еженедельнике «Życie Literackie» («Литературная жизнь») опубликован первый рассказ классика мировой фантастики Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого».



1971 – родился Сергей Бодров-младший, российский актер, режиссер, сценарист. Пропал без вести со съемочной группой 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье, где сошел ледник Колка.



1974 – родилась Алена Винницкая, певица, солистка первого состава группы «ВИА Гра».



2004 – зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет. То есть взорвалась, она по земным меркам, 500 веков назад, а мы об этом узнали каких-то десять лет назад.



Именины отмечают: Иларион, Николай, Филимон.