День кино: события 28 декабря

Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.
Демонстрация «Прибытия поезда» вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране локомотив раздавит их…
С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.
А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар», ММКФ и другие.
Международный день кино — это праздник профессионалдов кинематографии и любителей этого вида искусства.
Кроме общего праздника, в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.
Также в этот день...
В 1708 году выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщалось «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». И еще: частным лицам запрещалось печатать календари, тем более привозить их из-за границы.
1856 – родился Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США.
1869 – в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
1925 – издано первое в России теоретическое пособие по игре в футбол.
1925 – утром обнаружили повесившегося в номере гостиницы «Англетер» Сергея Есенина. Историки и литературоведы и по сей день перебирают множество причин гибели поэта.
1954 – родился Дензел Вашингтон, американский киноактер («Тренировочный день», «Гнев», «Книга Илая»).
1969 – родился Линус Торвальдс, финнский программист, создатель операционной системы Linux.
1973 – в Париже (издательство YMCA-press) был опубликован роман-исследование Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
2007 – Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.
Именины отмечают: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан (Стефан), Трифон.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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