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28.12.2017  06:00   

День кино: события 28 декабря

Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.


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Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

Демонстрация «Прибытия поезда» вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране локомотив раздавит их…

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.

А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар», ММКФ и другие.

Международный день кино — это праздник профессионалдов кинематографии и любителей этого вида искусства.

Кроме общего праздника, в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Также в этот день...

В 1708 году выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщалось «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». И еще: частным лицам запрещалось печатать календари, тем более привозить их из-за границы.

1856 – родился Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США.

1869 – в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.

1925 – издано первое в России теоретическое пособие по игре в футбол.

1925 – утром обнаружили повесившегося в номере гостиницы «Англетер» Сергея Есенина. Историки и литературоведы и по сей день перебирают множество причин гибели поэта.

1954 – родился Дензел Вашингтон, американский киноактер («Тренировочный день», «Гнев», «Книга Илая»).

1969 – родился Линус Торвальдс, финнский программист, создатель операционной системы Linux.

1973 – в Париже (издательство YMCA-press) был опубликован роман-исследование Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

2007 – Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.

Именины отмечают: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан (Стефан), Трифон.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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