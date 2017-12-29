29.12.2017 06:00

90 лет назад началась история завода ФЭД

29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.



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Коммуна была создана на добровольные отчисления от заработной платы украинских чекистов. Руководителем был приглашен известный педагог Антон Семенович Макаренко. Воспитательный процесс в коммуне строился на основе соединения обучения с производительным трудом.



В 1932 г. на базе механической мастерской коммуны был организован сначала завод электроинструмента, на котором производились первые советские сверлильные станки (первой продукцией завода были дефицитные в то время в Советском Союзе электросверлилки), а затем – завод по производству первых в Советском Союзе пленочных портативных фотокамер “ФЭД”.



В 1938 году два завода коммуны были объединены в промкомбинат, а в 1941 году его передали в авиационную промышленность, дав при этом новое название – Государственный Союзный завод им. Ф. Э. Дзержинского. С этого времени основной специализацией становится авиационная техника.



Новые усовершенствованные модели фотоаппаратов ФЭД выпускались до 1990-х годов. Последней моделью, разработанной заводским КБ, стал ФЭД-6. Это был зеркальный фотоаппарат, уровень которого значительно превышал его предшественников. Но в серийное производство он не попал, так как в 90-е годы не выдержал конкуренции с дешевыми и простыми заграничными «мыльницами».



В настоящее время на заводе, где выпускался ФЭД, производят авиадетали. Предприятие также производит высокоточную топливо- и гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности и выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта.



Также в этот день...



В 1709 году родилась Елизавета, русская императрица с 1741, дочь Петра I и Екатерины I. Больше всего на свете Елизавета любила светские развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады.



1721 – родилась Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV и имевшая на него колоссальное влияние, чем и прославилась.



1766 – родился Чарльз Макинтош, шотладский химик, который в 1823 изобрел прорезиненную ткань. Его именем были названы непромокаемые плащи, изготовленные из этой ткани.



1891 – Томас Альва Эдисон запатентовал радио. А в 1892 году (за три года до демонстрации Попова) им была организована радиосвязь с движущимся поездом. Однако тогда этот вид связи не вызвал интерес у пассажиров (не имел коммерческого успеха), к тому же связь оказалась недостаточно устойчива. Эдисон прекратил работы по радиосвязи. Позднее этот патент выкупил Маркони.



1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/час.



1927 – в поселке Новый Харьков (тогда – пригороде) открылось учреждение для перевоспитания малолетних преступников – коммуна имени Ф.Э. Дзержинского. В 1932 г. на базе механической мастерской коммуны был организован сначала завод электроинструмента, а затем – завод по производству первых в Советском Союзе пленочных портативных фотокамер “ФЭД”. В 1938 году два завода коммуны были объединены в промкомбинат, а в 1941 году его передали в авиационную промышленность, дав при этом новое название – Государственный Союзный завод им. Ф. Э. Дзержинского. С этого времени основной специализацией становится авиационная техника.



1930 – американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).



1938 – родился Джон Войт, американский актер («Миссия невыполнима», «Лара Крофт», «Сокровище нации»), обладатель «Оскара» и отец одной из самых красивых актрис мира Анджелины Джоли.



1952 – родился Сергей Проханов, русский актер («Усатый нянь»).



1967 – родился Энди Вачовски, американский сценарист, продюсер, режиссер («Матрица, 1-3»).



1972 – родился Джуд Лоу, английский актер («Шерлок Холмс», «Гаттака», «Искусственный разум», «Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли»).



1976 – родилась Полина Сибагатуллина, участница команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», актриса сатирического жанра, участница проекта «Comedy Woman».



1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую скаутскую организацию «Пласт».



1993 – 11-летний англичанин Роберт Шуман стал самым юным человеком, посетившим оба полюса Земли.



2008 – началась новая «газовая война» России против Украины.



Именины отмечают: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.