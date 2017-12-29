90 лет назад началась история завода ФЭД

29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
Коммуна была создана на добровольные отчисления от заработной платы украинских чекистов. Руководителем был приглашен известный педагог Антон Семенович Макаренко. Воспитательный процесс в коммуне строился на основе соединения обучения с производительным трудом.
В 1932 г. на базе механической мастерской коммуны был организован сначала завод электроинструмента, на котором производились первые советские сверлильные станки (первой продукцией завода были дефицитные в то время в Советском Союзе электросверлилки), а затем – завод по производству первых в Советском Союзе пленочных портативных фотокамер “ФЭД”.
В 1938 году два завода коммуны были объединены в промкомбинат, а в 1941 году его передали в авиационную промышленность, дав при этом новое название – Государственный Союзный завод им. Ф. Э. Дзержинского. С этого времени основной специализацией становится авиационная техника.
Новые усовершенствованные модели фотоаппаратов ФЭД выпускались до 1990-х годов. Последней моделью, разработанной заводским КБ, стал ФЭД-6. Это был зеркальный фотоаппарат, уровень которого значительно превышал его предшественников. Но в серийное производство он не попал, так как в 90-е годы не выдержал конкуренции с дешевыми и простыми заграничными «мыльницами».
В настоящее время на заводе, где выпускался ФЭД, производят авиадетали. Предприятие также производит высокоточную топливо- и гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности и выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта.
Также в этот день...
В 1709 году родилась Елизавета, русская императрица с 1741, дочь Петра I и Екатерины I. Больше всего на свете Елизавета любила светские развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады.
1721 – родилась Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV и имевшая на него колоссальное влияние, чем и прославилась.
1766 – родился Чарльз Макинтош, шотладский химик, который в 1823 изобрел прорезиненную ткань. Его именем были названы непромокаемые плащи, изготовленные из этой ткани.
1891 – Томас Альва Эдисон запатентовал радио. А в 1892 году (за три года до демонстрации Попова) им была организована радиосвязь с движущимся поездом. Однако тогда этот вид связи не вызвал интерес у пассажиров (не имел коммерческого успеха), к тому же связь оказалась недостаточно устойчива. Эдисон прекратил работы по радиосвязи. Позднее этот патент выкупил Маркони.
1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/час.
1927 – в поселке Новый Харьков (тогда – пригороде) открылось учреждение для перевоспитания малолетних преступников – коммуна имени Ф.Э. Дзержинского. В 1932 г. на базе механической мастерской коммуны был организован сначала завод электроинструмента, а затем – завод по производству первых в Советском Союзе пленочных портативных фотокамер “ФЭД”. В 1938 году два завода коммуны были объединены в промкомбинат, а в 1941 году его передали в авиационную промышленность, дав при этом новое название – Государственный Союзный завод им. Ф. Э. Дзержинского. С этого времени основной специализацией становится авиационная техника.
1930 – американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).
1938 – родился Джон Войт, американский актер («Миссия невыполнима», «Лара Крофт», «Сокровище нации»), обладатель «Оскара» и отец одной из самых красивых актрис мира Анджелины Джоли.
1952 – родился Сергей Проханов, русский актер («Усатый нянь»).
1967 – родился Энди Вачовски, американский сценарист, продюсер, режиссер («Матрица, 1-3»).
1972 – родился Джуд Лоу, английский актер («Шерлок Холмс», «Гаттака», «Искусственный разум», «Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли»).
1976 – родилась Полина Сибагатуллина, участница команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», актриса сатирического жанра, участница проекта «Comedy Woman».
1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую скаутскую организацию «Пласт».
1993 – 11-летний англичанин Роберт Шуман стал самым юным человеком, посетившим оба полюса Земли.
2008 – началась новая «газовая война» России против Украины.
Именины отмечают: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
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