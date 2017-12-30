Данилов день приближает Новый год и Рождество

30 декабря в народе называют Данилов день.
Наши предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.
В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».
Девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.
Также в этот день...
В 39 году нашей эры в Риме родился император Тит, построивший впоследствии Колизей.
1865 – родился литературный папа Маугли и прочей говорящей живности – Редьярд Киплинг. Богатый и полный метафор язык произведений Киплинга внес большой вклад в сокровищницу английского языка. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким» и многочисленные стихотворения. Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе, получив Нобелевскую премию в 1907 году.
1905 – родился Даниил Иванович Хармс (Ювачев), начальник всех советских писателей, литературный хулиган, абсурдист и до сих пор один из самых читаемых детских авторов.
1907 – создана игра бейсбол.
1921 – в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».
1924 – американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл объявил о существовании во Вселенной других звездных систем, подобных нашей Галактике.
1927 – русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.
1953 – в США поступает в продажу первый цветной телевизор.
1999 – Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.
1999 – голландец Люк Броос соорудил самую высокую в мире пирамиду из бокалов с шампанским – 30856 бокалов были установлены в 56 этажей. Через девять лет, 25 января 2008 года, в Бельгии побили рекорд голландца по количеству «стеклотары» – соорудили пирамиду в 43000 бокалов, но их не заполняли вином.
1999 – Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.
Именины отмечают: Александр, Данила (Даниил), Денис, Иван, Михаил, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
влажн.:
давл.:
ветер: