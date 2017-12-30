30.12.2017 09:00

Данилов день приближает Новый год и Рождество

30 декабря в народе называют Данилов день.



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Наши предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.



Также в этот день...



В 39 году нашей эры в Риме родился император Тит, построивший впоследствии Колизей.



1865 – родился литературный папа Маугли и прочей говорящей живности – Редьярд Киплинг. Богатый и полный метафор язык произведений Киплинга внес большой вклад в сокровищницу английского языка. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким» и многочисленные стихотворения. Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе, получив Нобелевскую премию в 1907 году.



1905 – родился Даниил Иванович Хармс (Ювачев), начальник всех советских писателей, литературный хулиган, абсурдист и до сих пор один из самых читаемых детских авторов.



1907 – создана игра бейсбол.



1921 – в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».



1924 – американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл объявил о существовании во Вселенной других звездных систем, подобных нашей Галактике.



1927 – русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.



1953 – в США поступает в продажу первый цветной телевизор.



1999 – Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.



1999 – голландец Люк Броос соорудил самую высокую в мире пирамиду из бокалов с шампанским – 30856 бокалов были установлены в 56 этажей. Через девять лет, 25 января 2008 года, в Бельгии побили рекорд голландца по количеству «стеклотары» – соорудили пирамиду в 43000 бокалов, но их не заполняли вином.

1999 – Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.



Именины отмечают: Александр, Данила (Даниил), Денис, Иван, Михаил, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.