31.12.2017 09:00

С наступающим Новым годом!

В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.



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До наступления самой волшебной ночи еще целый день, так что вполне можно успеть отметить следующие даты.

Также в этот день...



В 1869 году английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света — легендарного храма Артемиды Эфесской.



1879 – Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.



1923 – впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты – это был английский Биг-Бен.



1930 – родился Анатолий Кузнецов, русский киноактер («Белое солнце пустыни»).



1933 – родился Семен Фарада, российский актер («Формула любви», «Гараж», «Миллион в брачной корзине»).



1935 – Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия», которую придумал в 1933 году.



1937 – родился сэр Энтони Филипп Хопкинс, британский киноактер («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор»).



1938 – в Индианаполисе доктор Харгер официально представил «бухометр» – первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.



1943 – родился сэр Бен Кингсли, британский актер («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина», «Ганди»).



1959 – родился Вэл Килмер, американский киноактер («Бэтмен навсегда», «Призрак и тьма», «Святой»).



1959 – родился Георгий Делиев, лидер комик-группы «Маски-шоу».



1968 – первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.



1973 – в одном из клубов Сиднея состоялось дебютное выступление легендарной австралийской рок-группы AC/DC.



1985 – в Британии родилась девочка, получившая при рождении по воле родителей 139 имен.

1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий президента российской Федерации.



2004 – на Тайване официально открыли небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий на то время в мире – 509 м.

2009 – в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.



Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.