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12.12.2017  06:00   

Игнатьев день: события 2 января

Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.


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Чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти, служили молебны Игнатию Богоносцу. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Женщинам нужно было подготовить дом к празднику — вымыть пол, почистить да подкрасить.

Молодежь же вовсю готовилась с святкам: формировались рождественские ватаги для весёлых колядований и все готовили различное праздничное снаряжение — Дидух, «Паучки», «Ежики», а также учили тексты рождественских колядок.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Также в этот день...

В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.

1649 – Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины от Речи Посполитой.

1839 – Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.

1905 – командующий русским гарнизоном в Порт-Артуре сдал город японским войскам.

1912 – родился Ренато Гуттузо, итальянский художник, представитель итальянского неореализма.

1920 – родился Айзек Азимов, американский ученый-биохимик и писатель-фантаст. Азимов удостоен всех главных литературных наград в области фантастики.

1927 – родился Юрий Григорович, в прошлом артист балета, а затем балетмейстер, хореограф и педагог с мировым именем.

1928 – авиакомпания «Пан Американ» впервые в мире ввела в должность стюардов-мужчин.

1929 – в России объявлено о введении 7-часового рабочего дня.

1947 – родился Александр Тихонов, спортсмен-биатлонист, олимпийский чемпион.

1963 – родился Сергей Жигунов, российский актер и продюсер.

1975 – родился Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины.

1975 – Чарли Чаплин произведен в рыцари Британской империи.

Именины отмечают: Антон, Даниил (Данила), Иван, Игнатий.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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