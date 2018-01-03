03.01.2018 06:00

День рождения соломинки для коктейлей: события 3 января

В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.



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В 1888 году произошел прорыв в искусстве пития: некий Майкл Стоун из Вашингтона запатентовал соломинку для коктейлей.

Первые соломинки изготавливали из бумаги. Как гласит история, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун однажды сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. И у него получилась соломинка, через которую пить коктейль стало намного удобнее.



Правда пить приходилось очень быстро, так как бумага в первые же несколько секунд намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение и через несколько дней нашел решение, когда ему на глаза попалась почтовая марка (в то время они изготавливались из манильской бумаги, в состав сырья которой входила манильская пенька, отчего бумага обладала очень высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона…



3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение – соломинку. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.



Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман добавил в конструкцию соломинки гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. На что он получил патент США 28 сентября 1937 года.



Как ни странно, но никого из производителей соломинок его идея не заинтересовала. Тогда Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал массовый выпуск своего изобретения. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером.



Наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах (владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе) изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. И хотя, как и в ситуации с Фридманом, изобретателю самому пришлось находить пути продвижения своего изобретения на рынок, но его труды были вознаграждены. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал свой доходный бизнес и достиг процветания.



С тех пор соломинок для коктейлей напридумывали неимоверное количество видов: например, соломинка из лакрицы, соломинка, меняющая свой цвет от температуры, соломинка, меняющая вкус молока для капризных детей... Причем используются соломинки не только для питья различных алкогольных и безалкогольных напитков, еще их очень любят использовать творческие люди для создания различных украшений, поделок и композиций.



Также в этот день…



В 106 году до нашей эры родился Марк Туллий Цицерон, римский оратор, политический деятель, философ. Автор многочисленных философских и юридических трактатов, писем и судебных речей, по которым учились красноречию многие поколения юристов древности, средних веков и нового времени («Об обязанностях», «О славе», «О философии»).



1825 – управляющий прядильным предприятием в Нью-Ланарке (Шотландия) Роберт Оуэн покупает 30 000 акров земли в Индиане, чтобы организовать там коммунистическую колонию «Новая гармония». Попытка на практике реализовать утопические социалистические идеалы завершится крахом.



1850 – инсценировка казни участников кружка М.В. Буташевича-Петрашевского. 21 петрашевец, включая Федора Михайловича Достоевского, были приговорены в ноябре к расстрелу. На Семеновском плацу им зачитывается приговор. Над головами осужденных преломляют шпаги, что означает лишение их дворянского достоинства. Первых трех осужденных уже привязывают к столбам, раздается команда «К заряду!» Все ждут команды «Пли!», но в последний момент подъезжает в карете флигель-адъютант Его Величества Ростовцев, который зачитывает решение Николая I о замене смертной казни каторжными работами и ссылкой. Достоевскому казнь заменяется 4-летней каторгой с лишением всех прав и последующей сдачей в солдаты. Эти десять страшных минут будут описаны великим писателем в романе «Идиот». После «казни» Достоевский напишет брату Михаилу: «…Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь…»



1871 – Генри Брэдли из Нью-Йорка запатентовал маргарин.



1892 – родился Джон Рональд Руэл Толкиен, английский писатель, ученый-медиевист, автор книг о Чосере и об английском средневековом героическом эпосе «Беовульф» (обе – 1936). Профессор Оксфордского университета, создатель кружка знатоков средневековой культуры, давшего сильный импульс возрождению и развитию в английской прозе сказочной волшебной фантастики, интересной как для детей, так и, на ином уровне, для взрослых.



1915 – на Западном фронте Германия начала использовать первое химическое оружие – снаряды, наполненные газом.



1924 – английский исследователь Говард Картер обнаружил саркофаг Тутанхамона в Долине Королей (Египет).



1929 – родился Серджо Леоне, итальянский режиссер, киносценарист, реформатор популярного жанра вестернат («спагетти-вестерн»). («Однажды на диком Западе», «За пригоршню долларов», «Однажды в Америке»).



1938 – родился Александр Лазарев-старший, российский актер («Через тернии к звездам», «Мелочи жизни»).



1948 – родился Владимир Стеклов, российский актер («Мастер и Маргарита», «Гардемарины, вперед», «Узник замка Иф»).



1956 – родился Мэл Гибсон (полное имя – Мел Колумкайл Джерард Гибсон), американский актер, режиссер и продюсер.



1957 – появились первые в мире электронные часы.



1959 – через 218 лет после открытия европейцами и через 92 года после приобретения в России по цене 2 цента за акр Аляска стала 49-м штатом США.



1969 – родился Михаэль Шумахер, «Красный барон», немецкий автогонщик «Формулы-1», пятикратный чемпион мира, пилот «Феррари», выиграл 60 Гран-при.



1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины.



1992 – Украина установила дипломатические отношения с США.



Именины отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.