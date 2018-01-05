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05.01.2018  06:00   

Федулов день: события 5 января

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.


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На Руси в Федулов день большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу – давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками, которые также было принято готовить в Федулов (Феодулов) день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу – их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Также в этот день...

В 1769 году Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину.

1855 – родился Кинг Жилетт, производитель безопасных бритв.

1875 – в Париже открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера».

1892 – был получен первый удачный снимок Северного сияния.

1896 – в австрийской газете была опубликована статья об открытом немецким ученым Вильгельмом Рентгеном излучении.

1927 – опубликованы первые в мире подводные цветные фотографии.

1932 – родился Умберто Эко, итальянский писатель, философ, историк-медиевист («Имя Розы»).

1933 – в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов над проливом Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвешен на двух главных канатах толщиной 93 см, закрепленных на стальных опорах высотой 227 м.

1941 – Хаяо Миядзаки, один из самых значительных аниме-режиссеров («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута»).

1946 – Дайан Китон, американская актриса, продюсер и режиссер, лауреат премии «Оскар» («Энни-холл», «Клуб брошенных жен», «Отец невесты», «Крестный отец»).

1948 – показан первый цветной документальный фильм.

1957 – в первом номере журнала «Техника – молодежи» за 1957 год началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» – этапного в развитии советской фантастики.

1969 – родился Мэрилин Мэнсон (настоящее имя – Брайан Хью Уорнер), американский рок-музыкант, известный своим эксцентричным поведением.

1975 – Брэдли Купер, американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень – псих» (2012), «Афера по-американски» (2013), «Снайпер» (2014) и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».

1997 – Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны.

2006 – «Intel» представил первый процессор линейки «Core».

2011 – количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.

Именины отмечают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Тэги:  праздник, этот день в истории
 
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