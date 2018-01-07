07.01.2018 09:00

Рождество: события 7 января

7 января православные христиане всего мира отмечают светлое Рождество Христово.



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Православные отмечают рождение Иисуса Христа по юлианскому календарю (так называемому старому стилю) на 14 дней позже, чем католики, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю.



Кстати, именно 7 января 1502 года родился папа римский Григорий ХIII, который и осуществил «календарную» реформу в конце XVI века.



7 января Рождество празднуют православные и греко-католики в Украине, Коптская православная церковь в Египте, верующие православных церквей России, Беларуси, Грузии, Сербии, Македонии, Казахстана и Кыргызстана.



Достоверная дата рождения Христа неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Христос. Летоисчисление, положенное в основу нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который руководствовался данными Хронографического сборника по 354 год. В ходе более поздних исследований было обнаружено, что Христос родился на 5 или 6 лет раньше.



Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Ефесском церковном соборе в 431 году. Далее этот праздник ввели в Константинополе.



Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине является колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая новость - рождение Божьего Агнца. Во всех храмах проходят праздничные Рождественские Литургии.



А еще принято устраивать на Рождество вертеп. Речь идет об одном из главных символов праздника – пасторальной композиции, изображающей Святое семейство и сцену поклонения волхвов новорожденному Иисусу.



С этого дня начинаются Святые Вечера (Святки). Святки продолжаются с 7 по 14 января, их называли «святые вечера», с 14 по 19 января - «страшные вечера».



В старину считалось, что нехорошо если на Рождество первой войдет в хату (из чужих) женщина - весь год будут хворать бабы в той хате. Во время обеда на Рождество нельзя пить - будешь часто пить на сенокосе. Ради большого приплода ягнят сажают на шубу первого гостя, пришедшего «славить» в день Рождества Христова. Снег в Рождество - к урожайному году.



Также в этот день...



В 1610 году великий ученый Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. Одновременно и независимо от Галилея немецкий астроном Симон Мариус открыл эти же четыре спутника Юпитера и дал им имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. История распорядилась так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом.



1785 – француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из английского Дувра до французского Кале.



1852 – в Санкт-Петербурге впервые наряжена рождественская елка. Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Петр I.



1876 – в Лондоне был открыт первый в мире искусственный каток. Англичане с вострогом восприняли это, но всего день спустя обнаружили, что коньки подорожали вдвое, хотя коньки представляли собой лишь полозья на шнурках.



1887 – американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав путешествие в апреле 1884 года, сорвиголова проехал 13 500 миль.



1904 – компания Маркони установила радиосигнал – призыв о помощи: CQD. Два года спустя он был заменен на SOS.



1911 – родилась Мария Миронова, известная эстрадная артистка и мать Андрея Миронова.



1925 – родился Джеральд Даррелл, английский зоолог, путешественник и писатель (ум. 1995).



1927 – впервые установлена трансатлантическая телефонная связь между Нью-Йорком и Лондоном. Первыми на связь вышли президент американской компании «AT&T» и британского почтового ведомства. В первый день был совершен 31 звонок. За три минуты разговора приходилось платить 75 долларов. Первый частный разговор произошел между журналистами - издателями «Нью-Йорк Таймс» и лондонской «Таймс».



1964 – родился Николас Кейдж, американский киноактер, режиссер и продюсер.



1929 – в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.



1929 – вышел в свет один из первых приключенческих комиксов – «Тарзан».



1949 – университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.



1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй (мирное правление).



1992 – Португалия признала независимость Украины.



1992 – телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.



2015 – теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» и убили 12 человек. На следующий день их сообщники опять убили невинных. Только через два дня террористы были окружены отрядами полиции и застрелены во время штурма.



Именины отмечают: Василий, Леонид, Мария, Павел, Феоктист.