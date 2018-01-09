09.01.2018 06:00

День наема работников: события 9 января

Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.



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Этот день считается днём найма работников, и каждый мог высказать своё неудовольствие хозяину и не заключить с ним договор, поэтому говорили: "На святого Степана каждый себе пан".



Также проводили обряды защиты от сглаза. За деревней на заснеженной Красной горке крестьяне ставили кругом 12 кольев или жердей. Там девушки «хоронили» свои печали. Для этого устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов – как если бы смывали тоску с сердца. После того, как чаша наполнялась, воду выплескивали в середину круга.



Также продолжались Святки – время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая. Угощались в этот день «колядками» – маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.



Также в этот день...



В 1648 году Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи.



1769 – в Российской империи в оборот введены бумажные деньги (ассигнации). К этому императрицу Екатерину вынудил рост военных расходов. Сначала ассигнаций было выпущено умеренное количество, их размен на звонкую монету совершался беспрепятственно, и потому они пользовались любовью населения. Первоначальный успех привел к тому, что правительство стало выпускать бумажные деньги во все больших объемах. В конце царствования Екатерины уже обращалось 150 млн. ассигнаций, а разменного металлического фонда для них почти не было. В результате за ассигнационный рубль стали давать не более 68 копеек, а цена всех товаров поднялась. Денежное обращение пришло в беспорядок и дурно отразилось на хозяйстве страны. Причина заключалась в отсутствии правильного взгляда на значение бумажных денег вообще, но в ту эпоху еще нигде не было ясного сознания, что бумажный денежный знак сам по себе не имеет никакой ценности и представляет собой только долговое обязательство государственной казны.



1797 – родился Фердинанд Врангель, адмирал, российский мореплаватель и полярный исследователь, автор нескольких трудов по географии. Врангель совершил три кругосветных путешествия. В 1829 году в чине капитана 1 ранга Врангель был назначен главным правителем Русской Америки и оставался на этом посту до 1835 года. За это время Врангель лично обследовал всё западное североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии и создал магнитно-метеорологическую обсерваторию Ситка. Известен как активный противник продажи Аляски Соединённым Штатам Америки. Находясь в отставке, Врангель активно сотрудничал с Петербургской академией наук, почётным членом которой стал в 1855 году, и Русским географическим обществом, являясь одним из его учредителей. Именем Врангеля назван остров в Северном Ледовитом океане.



1799 – в Англии впервые в мире введен подоходный налог.



1839 – на заседании Парижской академии наук физик Доминик Франсуа Араго зачитал полное описание получения неисчезающих изображений, которое передал художник-изобретатель Луи Жак Манде Дагер, назвавший его в собственную честь дагеротипией.



1859 – родился Петр Кащенко, русский психиатр и общественный деятель. Позже благодарные потомки назовут его именем психушку под Москвой, хотя сам Кащенко очень осторожно относился к диагнозу «сумасшедший», поскольку считал грань между безумием и гениальностью, между бредом и одаренностью очень тонкой.



1890 – родился Карел Чапек, известный чешский писатель и журналист, неугомонный борец с саламандрами и папа всех роботов. Именно Карел Чапек совместно со своим братом Йозефом придумал слово «робот» для обозначения искусственно созданного человека. Впервые слово было упомянуто в произведении «R.U.R.». Посему – сегодня не доверяйте калькуляторам и компьютерам – мало ли что они по пьяни наплетут…



1908 – родилась Симона де Бовуар, французская писательница, философ. Г-жа Симона является главным идеологом феминистского движения. Остается только посочувствовать Жан-Полю Сартру, коему дама приходилась женой.



1913 – родился Ричард Никсон, 37-й президент США (1969-1974).



1924 – родился Сергей Параджанов (ум. 1990), армяно-украинский кинорежиссер и сценарист («Тени забытых предков»).



1944 – родился Джимми Пейдж, гитарист, игравший в «Led Zeppelin». Его соло в песне «Лестница в небо» признано классикой.



1951 – состоялось официальное открытие здания ООН в Нью-Йорке.



1970 – родилась Лара Фабиан, бельгийская певица.



1992 – провозглашение независимости Республики Сербской.



2000 – в матче против «Сельты» тренер каталонской «Барселоны» Луи ван Галь посадил на скамейку запасных футболистов, чья общая стоимость составила рекордную сумму – 168 миллионов долларов.



Именины отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.