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10.01.2018  06:00   

Рождественский мясоед: события 10 января

На Руси этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.


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Мясоед не был праздничным днем, с него начинался период (он длился до Масленицы), когда в пищу можно употреблять мясо.

Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное – в мясоед, но постному – свой черед».

В это время начиналась пора свадеб. Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», – говорили люди.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», – говорили люди.

Также в этот день...

В 49 году до н. э. римский полководец Юлий Цезарь пересёк с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны. Со временем выражение «перейти Рубикон» стало крылатым. Соответственно «перейти Рубикон», «бросить жребий» – принять твердое, бесповоротное решение. Аналог фраз «сжечь за собой все мосты» и сжечь корабли.

1863 – в Лондоне открылась первая линия первого в мире метро.

1883 – родился граф Алексей Николаевич Толстой, русский писатель («Петр I», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»).

1920 – создана Лига Наций – первая международная политическая организация.

1938 – родился Дональд Эрвин Кнут, американский ученый, почетный профессор Стэнфордского университета. «Отец» современного программирования, создатель TEX (каких, или чьих именно ТЕХ, ученые пока спорят).

1945 – родился Род Стюарт, английский рок-певец.

1946 – в Лондоне открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С тех пор Генеральная Ассамблея практически каждый год учреждает какой-нибудь праздник, являясь тем самым одним из главных на планете поставщиков поводов для поднятия настроения.

1975 – записана первая передача «Что? Где? Когда?».

1981 – родился Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.

1993 – Бенин учредил праздник Вуду. 10 января в в приморский городок Уида, считающийся неофициальной столицей религии вуду, со всего мира съезжаются тысячи поклонников мистических африканских культов. Они приносят жертвы различным божествам, принимают участие в мистических ритуалах, просят помощи у шаманов.

1994 – в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принят проект программы «Партнерство ради мира», к которой в 1998 году присоединилась Украина.

2000 – знаменитый английский композитор Эндрю Ллойд Веббер стал королем театрального Лондона. За 143 млн. долларов автор популярных мюзиклов перекупил у одной австралийской компании 10 лондонских театров, в том числе и знаменитый Палладиум.

Именины отмечают: Агафия, Александр, Аркадий, Домна (Доминика), Дорофей, Ефим, Игнатий, Корнилий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Семен.

Тэги:  праздник, этот день в истории
 
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