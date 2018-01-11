11.01.2018 06:00

День спасибо: события 11 января

Ежегодно в этот день отмечается Международный день спасибо.



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Считается, что слово «спасибо» родилось в 16-м веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что слова благодарности – это устные «поглаживания» и они способны успокоить и согреть своей теплотой.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

Психологи уверены, что слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Также в этот день...

В 1545 году родился Гуидобальдо Марчезе дель Монте, итальянский физик и математик (умер 1607), друг Торквато Тассо, автор книги Liber mechanicorum (1557), на тот момент величайшего труда по статике со времен греков.

1569 – состоялась первая лотерея. Случилось это в Англии, в здании Собора святого Павла.

1787 – Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона, спутников планеты Уран.

1875 – родился Рейнгольд Морицевич Глиэр, композитор, дирижер, педагог (учитель Сергея Прокофьева), музыкально-общественный деятель.

1906 – родился Альберт Хофманн, швейцарский химик, открывший в 1943 г. наркотик ЛСД.

1909 – состоялась первая женская автогонка: из Нью-Йорка в Филадельфию.

1916 – родился Бернар Блие, французский киноактер

1917 – на территории России создан первый заповедник – Баргузинский. С 1997 года этот день отмечается как День заповедников.

1920 – родился Владимир Венгеров, советский режиссер (фильмы «Два капитана» (1955); «Кортик» (1954), сценарист («Живой труп» (1968); ум. 15 ноября 1997 г.).

1943 – родился Эдуардо Мендоза, известный испанский писатель, автор романов «Нью-Йорк» (1986), «Неизвестный остров» (1989), «История женского будуара» (2001), «Последний путь Горацио Доса» (2002).

1945 – родился Георгий Тараторкин – советский и российский актер театра и кино.

1946 – родился Наоми Джадд, американская певица, лауреат премии Грэмми.

1960 – в СССР создан Центр подготовки космонавтов.

1963 – в Лос-Анджелесе открылась первая дискотека – «Whisky-A-Go-Go».

1965 – родился Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.

1972 – родился Аманда Пит, американская киноактриса.

1972 – родился Андрей Малахов, российский тележурналист, шоумен, телеведущий.

1972 – родился Константин Хабенский, российский актер.

2011 – Прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Именины отмечают: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.