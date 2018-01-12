День похищений: события 12 января

Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
В этот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.
Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы. Даждьбог же отправился на поиски своей супруги. Он будет ее искать всю зиму, и потому морозы будут становиться все сильней, а вьюги заметут все вокруг.
Также в этот день...
В 1628 г. на свет появился Шарль Перро, французский сказочник, автор шедевров «Кот в сапогах», «Золушка» и «Синяя борода».
1876 – родился Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк»).
1907 – родился Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем, академик, основоположник практической космонавтики.
1910 – юные супруги из Китая стали самыми молодыми родителями в истории: отцу было 9 лет, а матери – 8.
1936 – родился Раймонд Паулс, выдающийся советский и латышский композитор.
1949 – родился Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.
1967 – родилась Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист.
1970 – пассажирский авиалайнер «Боинг-747» произвел первый полет из Нью-Йорка в Лондон.
1985 – родился Артём Милевский, белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.
1986 – родилась Джемма Артертон, британская актриса театра, кино и телевидения.
1990 – родился Сергей Карякин, украинский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
1998 – в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.
2010 – На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.
Именины отмечают: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Осип (Иосиф), Федор, Яков.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
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