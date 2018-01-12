12.01.2018 06:00

День похищений: события 12 января

Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.



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В этот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.



Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы. Даждьбог же отправился на поиски своей супруги. Он будет ее искать всю зиму, и потому морозы будут становиться все сильней, а вьюги заметут все вокруг.



Также в этот день...



В 1628 г. на свет появился Шарль Перро, французский сказочник, автор шедевров «Кот в сапогах», «Золушка» и «Синяя борода».



1876 – родился Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк»).



1907 – родился Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем, академик, основоположник практической космонавтики.



1910 – юные супруги из Китая стали самыми молодыми родителями в истории: отцу было 9 лет, а матери – 8.



1936 – родился Раймонд Паулс, выдающийся советский и латышский композитор.



1949 – родился Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.



1967 – родилась Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист.



1970 – пассажирский авиалайнер «Боинг-747» произвел первый полет из Нью-Йорка в Лондон.



1985 – родился Артём Милевский, белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.



1986 – родилась Джемма Артертон, британская актриса театра, кино и телевидения.



1990 – родился Сергей Карякин, украинский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.



1998 – в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.



2010 – На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.



Именины отмечают: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Осип (Иосиф), Федор, Яков.