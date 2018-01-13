13.01.2018 09:00

Щедрый вечер: встречаем Старый Новый год

После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.



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По старославянскому календарю последний день года – День Святой Мелании (Маланьи) – в народе называется Щедрый (Васильев) вечер или Коляда. Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.



Хранители традиций говорят, что Щедрый вечер нужно встречать не просто гуляниями, а сплошным карнавалом с мужчиной, который переодетый в Маланку. В канун Нового года по старому стилю дом должны посетить щедровальники, которые традиционно "водят козу".



С Маланьей связано понятие изобилия, больших приготовлений. Отсюда пошла поговорка «Как на Маланьину свадьбу». Считалось, что щедрый (богатый) стол обеспечит хозяину достаток на весь год. В этот вечер готовили Щедрую кутью, которую заправляли смальцем. Ценились и блюда из свинины, потому что святой Василий считался покровителем свиноводов.



На Василия, как и на Рождество, готовят кутю, которая называется щедрой. Варить ее нужно рано утром, при этом, тщательно следя за процессом – в старину считалось, что если кутя вылезет из горшка или сам горшок треснет, быть беде. Поэтому если кутя удавалась, ее съедали дочиста, если же сбывалась какая-то из плохих примет – выбрасывали вместе с горшком, желательно в прорубь.



К новогоднему ужину, как и на Рождество, принято садится всей семьей. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина было принято ходить к соседям и попросить один у одного прощение за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.



Парни в этот вечер могли получить второй шанс – если сватовство для какого-то парня прошло неудачно, и он получил отказ, в вечер накануне Нового года он мог повторить попытку.



Святой Василий празднуется на восьмой день Святок, в самый разгар святочных гаданий. "Загадает девица красная под Василья - все сбудется, а что сбудется - не минуется!" - говорили в народе.



В этот день проводились святочные гадания – полагали, что именно в Васильев день любое гадание сбудется.



Чтобы создать атмосферу, барышни собираются в отдельной комнате в максимально возможном количестве, зажигают свечи, извлекают из разных углов припасенные заранее святочные атрибуты и начинают…



Гадание на кольце, хлебе и крючке: перечисленные три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая барышня не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посудину). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.



Гадание на палочках проводится аналогичным способом. Три палочки – синяя, красная и белая, – помещаются в посудину. В первый раз тащат, определяя состоятельность будущего мужа. Красная палочка означает богатого, белая – достаточного, синяя – бедняка. Во второй раз исследуют его внешние данные: красная – красавец, белая – обычный, синяя – некрасивый или с физическими недостатками.



Гадание на луковицах проводится так: все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.



Гадание по собакам. Девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если же собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.



Гадание на полотенцах. За окно вывешивали на ночь полотенца – чье к утру окажется влажным, той девушке быть в этом году замужем.



Гадание на именах прохожих. Нужно выйти из дома и окликнуть первого встреченного человека мужского пола, спросив, как его имя. Какое имя назовет – так и будут звать будущего мужа.



Гадание по башмачку. Девушки выбрасывали за ворота дома башмачок или туфельку. В какую сторону носком упадет башмачок, в той стороне и быть девушке замужем. Если же башмачок упадет носком к дому, то в этом году девушка замуж не выйдет.



Гадание на расческе. Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.



Гадание на разговорах. Ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в избе бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница, и т.д.



Гадание по книге. Для этого берется книга и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят произведения классиков русской литературы (только поаккуратнее с Достоевским! А вот Толстой или Пушкин просто идеальны). Формулировать вопрос лучше так, чтобы он предполагал развернутый ответ, а не «да-нет».



Также в этот день...



В 1854 году американец Энтони Фосс из Филадельфии запатентовал аккордеон.



1869 – на территории нынешней Украины введена подписка на периодические издания.



1872 – в России при Географическом обществе начинает работу Служба погоды.



1881 – косметическая компания «Виндзор» выпускает первый в мире туристический гигиенический набор. Так называется элегантная маленькая гобеленовая сумочка с набором бритв, помазков, туалетной воды и мыла. Вскоре англичане нарекут набор «джентльменским».



1931 – родился Аркадий Вайнер, писатель. Вместе с родным братом Георгием Вайнером Аркадий написал множество детективных произведений («Эра милосердия», «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали»).



1954 – родился Алексей Глызин, русский певец, участник групп «Самоцветы», «Веселые ребята».



1962 – кутюрье Ив-Сен Лоран в Париже представляет свое изобретение – колготки.



1977 – родился Орландо Блум, американский актер («Пираты Карибского моря», «Властелин колец»).



Именины отмечают: Мелания, Петр.