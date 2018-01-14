14.01.2018 09:00

Старый Новый год: события 14 января

Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года– благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.



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Исторический феномен «Старый Новый год» отмечают во многих бывших союзных республиках: Украине, России, Беларуси, Абхазии, Казахстане, а также в Сербии, Черногории, Румынии и некоторых районах Швейцарии.



Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.



Со Старым Новым годом в народе связано множество примет.



– Если 14-го января первым в ваш дом войдет мужчина – повезло! Значит, год для всех домочадцев будет удачным. А если женщина – ждите беды. В общем, зовите 14-го числа в дом гостя сильного пола. И не открывайте дверь «прекраснополым». Ну, на всякий случай… Примете-то уже пара сотен лет.



– В Старый Новый год не стоит считать мелочь. Предвещает слезы.



– 14-го января не советуют давать в долг деньги. Иначе, мол, сами в долгах год проведете.



– Народная примета также гласит, что не к добру произносить в канун Старого Нового года и в первый его день слово «тринадцать».



– А еще не надо выносить из дома мусор. С ним можно вынести и счастье.



Еще со времен Древней Руси к нам пришло поверье: как Новый год встретишь – так его и проведешь.



Также в этот день...



14 января 1119 года, в день святого Илария, был основан орден Тамплиеров. Орден был основан небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода, чтобы поддержать новое Иерусалимское королевство во враждебном окружении побежденных мусульманских соседей, а также обеспечить охрану множеству европейских пилигримов, направившихся в Иерусалим после его завоевания. Одним и важнейших видов деятельности Ордена была работа с финансами. Именно тамплиеры являются изобретателями чеков, причём если сумма вклада исчерпывалась, то её можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал небольшой налог. Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов (игравших роль денег), теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком кожи и в любой комтурии тамплиеров получить полновесную монету!



1878 – изобретатель Александр Белл демонстрирует телефон английской королеве Виктории.



1911 – родился Анатолий Рыбаков, русский советский писатель-романист («Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата»).



1925 – родился Юкио Мисима (настоящее имя Хираока Кимитакэ), один из самых одаренных японских писателей XX века.



1934 – в Харькове начался серийный выпуск первого в Советском Союзе малоформатного узкопленочного фотоаппарата «ФЭД».



1948 – родился Валерий Харламов, легендарный советский хоккеист, нападающий.



1963 – родилась Анна Самохина, актриса, которую уже после первых сыгранных ролей («Узник замка Иф», «Воры в законе», «Дон Сезар де Базан») провозгласили секс-символом советского кино.



1962 – начинает работу международный нефтепровод «Дружба».



1989 – Пол Маккартни записал альбом «Back in the USSR», выпущенный только в Советском Союзе.



1990 – в США начали показ мультсериала «Simpson's».



2004 – в Японии создали аппарат, способный моделировать сны по любому сценарию.



Именины отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмиль.