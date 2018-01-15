15.01.2018 06:00

Куриный праздник: события 15 января

В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.



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В этот день восточные славяне чистили курятники, заговаривали лихорадку, гадали о погоде через девять месяцев.

Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог». Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок.

Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины.

Из гаданий в этот день особо почиталось луковичное. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым.

Также в этот день...

В 1622 году родился Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен, французский драматург, актер и театральный деятель («Скупой», «Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф»).



1790 – родился Александр Грибоедов, русский драматург («Горе от ума»).



1797 – лондонец Джон Этерингтон вышел на улицу в новом головном уборе – цилиндре, за что был оштрафован на 50 фунтов стерлингов. В память об этом событии почему-то в США 15 января отмечается Национальный день шляпы.



1859 – родилась Софья Ковалевская, математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской Академии наук



1878 – впервые телефон используется для спасения людей, когда 20 врачей вызывают для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим в железнодорожной катастрофе у американского городка Тарифвиль (штат Коннектикут).



1880 – появилась первая телефонная книга, в которой числилось 255 абонентов.



1891 – родился Осип Мандельштам, русский поэт, переводчик, эссеист.



1898 – в Италии создается футбольный клуб «Милан».



1923 – родился Евгений Весник, острохарактерный театральный артист и киноактер, блистательный исполнитель сатирических и гротескных ролей («Летучая мышь», «Приключения Электроника», «Мастер и Маргарита», «Вас вызывает Таймыр»), многолетний русскоязычный «озвучиватель» Марчелло Мастроянни.



1929 – родился Мартин Лютер Кинг, борец против расовой дискриминации в США, лауреат Нобелевской премии.



1945 – родился Максим Дунаевский, композитор, автор музыки к фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Зеленый фургон», «Мэри Поппинс, до свидания!».



1966 – родился Егор Кончаловский (Георгий Андреевич Михалков), российский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер.



1992 – Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию государственного гимна Украины – композицию «Ще не вмерла Україна» (сл. Павла Чубинского, муз. Михаила Вербицкого). В то же время первая строфа гимна звучит «Ще не вмерла України і слава, і воля».



2001 – стала доступной первая версия Википедии – универсальная энциклопедия, свободно распространяемая в Интернете.



2009 – экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на реку Гудзон посреди Нью-Йорка. Двигатели аэробуса отказали в результате столкновения со стаей гусей на высоте 850 м после взлета из аэропорта «Ла Гуардия». На основе этих событий в 2016 году Клинт Иствуд снял фильм «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главном роли.



Именины отмечают: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.