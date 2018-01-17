17.01.2018 06:00

День детских изобретений: события 17 января

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.



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Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что свое первое изобретение – пару ласт для плавания, которые надевались на руки, – Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.



Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе. Несомненно, флаг Аляски и сегодня выглядит очень стильно.



А батут? Идея его создания, казалось бы, лежала на поверхности. И вот в 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний подросток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.



Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор – все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать – это естественное состояние всех детей.



Также в этот день...



В 1706 году родился Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, чей портрет помещен на 100-долларовой купюре. Цитата дня: «Брат может не быть другом, но друг – всегда брат».



1773 – британский корабль «Resolution» под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг.



1861 – американец Томас Крэппер запатентовал биде.



1899 – родился Альфонс Фьорелло Капоне, классический американский мафиози, к 1925 – глава одной из крупных чикагских банд.



1912 – британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.



1919 – искусство пробралось в парламент – польский пианист и композитор Игнацы Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.



1942 – родился Мохаммед Али (Кассиус Клей), американский боксер, олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов.



1960 – родился Игорь Николаев, композитор и певец.



1962 – родился Джим Кэрри, голливудский киноактер, веселящий народ придурковатыми комедиями.



1969 – «Битлз» выпустили альбом «Желтая подводная лодка».



1980 – родилась Зои Дешанель, американская актриса и певица.



1987 – родился Александр Усик, украинский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион (2012).



1995 – более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.



1996 – на церемонии в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» музыканты группы Pink Floyd официально стали членами Зала славы рок-н-ролла.



1997 – компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка.



2007 – умер Евгений Кушнарев (р. 1951), украинский политик и государственный деятель.



Именины отмечают: Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Зинаида, Иосиф, Карп, Климент, Лука, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Феоктист, Филипп, Яков.