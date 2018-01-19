19.01.2018 06:00

Крещение: традиции и приметы

Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.



// Городской Дозор

В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.



Это третий и последний большой праздник рождественско-новогоднего периода, который замыкает двенадцать святочных дней.



В церквях освящают воду, которая набирает особой силы и целебности. Крещенской водой лечат раны, она помогает отвернуть любое бедствие. Придя утром после ночной церковной службы домой, нужно окропить каждый уголок Вашего жилья свяченой водой, тогда в Вашем доме будет порядок и покой.



В день Крещения вся община, как правило, собиралась около озер или рек, где происходили церковные службы.



Главное событие Крещения – Водосвятие, для чего в одном из водоемов на издавна установленном месте делается прорубь Иордань. Участие в торжественном крестном ходе, молебен, получение святой воды – весь этот день полон для христианина особенного значения. После молебна на реке купаются в ней раздетые, чтобы излечиться от болезней и очиститься от грехов.



Издавна в народе освященную на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих болезней; ней также святили здания, животных, зерно и т.д. И вот загадка: крещенская вода может сохраняться в течение всего года свежей. Некоторые склонны считать, что этому способствует серебро от креста.



В Крещение женщины старались не полоскать в воде белье, потому что «там черти сидят и могут вцепиться». Зато девушки в освященную воду клали калину или кораллы и умывались, чтобы щеки были румяными. В Крещение, на протяжении всего праздника, женщины не ходили за водой; это должны делать только мужчины.



Люди, крещеные 19 января, согласно поверьям, будут всю жизнь счастливы.



Удачным же считается и заключение в этот день помолвки: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье». С Крещения до Масленой – свадебные недели.



Также в этот день...



В 1736 году родился Джеймс Уатт (Ватт), шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель. Он также ввел в обиход единицу мощности – лошадиную силу. А позднее в его честь была названа и другая единица – ватт.



1809 – родился Эдгар Аллан По, американский поэт, прозаик, критик, «папа детектива», создатель жанра «новеллы ужаса».



1825 – Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.



1903 – прошла первая велогонка «Тур де Франс», самое престижное и популярное сегодня соревнование в мире велоспорта.



1907 – в журнале «Variety» появились первые рецензии на кинофильмы. Первым фильмом, получившим одобрение критиков, стала 7-минутная комедия «Восхитительный медовый месяц». Вторым стал 13-минутный фильм «Жизнь ковбоя».



1839 – родился Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.



1865 – родился Валентин Серов, русский живописец и график.



1900 – родился Михаил Исаковский, русский советский поэт. Песни, написанные на стихи Михаила Исаковского («Снова замерло всё до рассвета», «Катюша», «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветет калина»), давно считаются народными.



1915 – парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламную вывеску.



1939 – Эрнест Хаузен из Форт-Аткинсона (шт. Висконсин) установил непобитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.



1943 – родилась Дженис Джоплин, легендарная американская блюз-певица.



1955 – президент США Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению (а также в киножурналах новостей) отснятую пресс-конференцию. 33-минутная встреча была сокращена до 28 с половиной минут, чтобы удовлетворять требованиям телевизионщиков. Вот откуда и от кого пошло, наверное, понятие «потом все равно вырежут».



1963 – состоялось первое выступление группы «Битлз» на телевидении



1966 – Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии.



1978 – в Германии выпущен последний автомобиль «Фольксваген-жук».



2001 – в Бельгии позволили употребление и хранение марихуаны.



2004 – на кинофестивале Sundance Film Festival состоялась премьера фильма «Пила: Игра на выживание».



2006 – с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.



2014 – в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича.



Именины отмечают: Анастасия, Роман, Феофан.