21.01.2018 09:00

День объятий и снега: события 21 января

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий.



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Праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.



Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, сегодня трудно найти автора, в голову которому пришла идея такого «тесного» празднования 21 января. Известно лишь, что истоки традиции, появившейся в 70-х годах XX века, лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.



А ученые утверждают, что дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона – окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям. Объятия улучшают работу сердечно-сосудистой системы, стабилизируют кровяное давление.



Психотерапевты из США вывели норму ежедневных объятий. Минимум - 4 объятий в день, а для хорошего самочувствия необходимо обниматься не менее восьми раз в сутки. Согласно исследованиям канадских ученых, открытые и позитивные люди, которые любят объятия имеют большую продолжительность жизни, чем замкнутые и сдержанные.



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В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция: в один из воскресных дней января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. Он учрежден по инициативе Международной федерации лыжного спорта.



Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».



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Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.



Также в этот день...



В 1506 году по распоряжению Римского Папы Юлия II образована армия Ватикана – Швейцарская гвардия.



1813 – на Гавайских островах начали разведение ананасов.



1855 – родился Джон Браунинг, изобретатель ручного огнестрельного оружия.



1905 – родился Кристиан Диор, французский кутюрье.



1906 – родился Игорь Моисеев, выдающийся русский хореограф и балетмейстер, основатель первого в стране профессионального ансамбля народного танца.



1921 – родился Арно Бабаджанян, советский и армянский композитор. На стихи Роберта Рождественского им написаны «Королева красоты», «Голубая тайга», «Будь со мной», «Позови меня», «Загадай желание», на стихи Евгения Евтушенко – «Не спеши», «Твои следы», «Чертово колесо», на стихи Андрея Вознесенского – «Москва-река», «Верни мне музыку», на стихи Леонида Дербенева – «Лучший город земли».



1924 – родился Бенни Хилл, британский комик.



1941 – родился Пласидо Доминго (полное имя Хосе Пласидо Доминго Эмбиль), всемирно известный оперный певец (тенор).



1954 – с верфи Гротона штата Коннектикут сошла первая в мире атомная подводная лодка. Ее назвали в честь «Наутилуса» Жюля Верна.



1976 – родилась Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.



1983 – родилась Светлана Ходченкова, актриса.



1989 – 120-летняя американка Августа Бунж стала пра-пра-пра-прабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье).



Именины отмечают: Анастасия, Антон, Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан, Юрий.